Почему у нас поднимается температура, и когда не стоит пить жаропонижающие
Что делать, если у детей или возникает взрослых жар? Опасен ли он? А когда следует обратиться к врачу? Когда термометр издает сигнал тревоги, у многих появляется импульс как можно быстрее снизить температуру. Но это не всегда имеет смысл: как часть естественной иммунной системы, высокая температура помогает организму справиться с болезнью.
Почему у человека возникает жар?
"Определенная область мозга отвечает за регулирование температуры тела: гипоталамус. Благодаря выделению тепла или рассеиванию тепла, это гарантирует, что температура внутри остается в основном постоянной", - пишет издание Focus.
Высокая температура всегда указывает на инфекцию?Нет. Заражение болезнетворными микроорганизмами является распространенной причиной лихорадки, но есть и много других возможных причин. Например, она может возникать при аутоиммунных и онкологических заболеваниях, при тепловом и солнечном ударе или при сверхактивной щитовидной железе. Наконец, что не менее важно, тяжелые физические нагрузки (например, марафон), могут привести к кратковременному повышению температуры.
Понижение температуры: да или нет?Многие используют жаропонижающие препараты даже при незначительно повышенной температуре. Однако это не является необходимым.
Напротив: патогенные микроорганизмы чувствуют себя особенно комфортно при нормальной температуре около 37 градусов. Если температура поднимется, организму легче уничтожить вирусы и бактерии. То есть, повышенная температура поддерживает организм в борьбе с болезнетворными микроорганизмами.
Общее правило: жаропонижающие имеют смысл при температуре 39 градусов. Отдельные рекомендации могут применяться к людям с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность. Спросите об опасности высокой температуры в вашем случае у лечащего врача. В любом случае, важно много пить - вода, сок и чай хорошо подойдут.
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