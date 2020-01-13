Психологи назвали 4 аспекта жизни, из-за которых нужно перестать волноваться
Чтобы жить спокойной, размеренной и счастливой жизнью, важно уметь не волноваться понапрасну. Психологи назвали четыре аспекта повседневной жизни, вызывающих такое пустое, ни к чему не приводящее волнение, - это чужое мнение, события прошлого, жизнь других людей и погоня за деньгами.
Специалисты рекомендуют перестать беспокоиться о вещах, изменить которые все равно невозможно.
«У всех нас есть свои проблемы и задачи, которые нужно решать. Чтобы заниматься решением действительно важных вопросов, не забивайте голову ненужными мыслями и мыслями», - поделились психологи на портале The Times Hub.
Они призывают перестать, наконец, волноваться о четырех аспектах жизни.
Чужое мнение. Конечно, есть люди, мнение которых нам небезразлично, - родители, близкие друзья, коллеги. Но это не значит, что их мнение должно быть определяющим и единственно верным. Не пытайтесь угодить всем, вы все равно не можете этого сделать. Слушайте всех, чье мнение вам дорого, но не следуйте ему вслепую, иначе вы можете забыть, как принимать собственные решения и жить своей жизнью.
Прошлое. Все события и люди, которые были с вами в прошлом, там и должны оставаться. В противном случае бремя переживаний из-за совершенных ошибок станет очень тяжелым. Древние мудрецы совсем недаром призывали жить не прошлым и не будущим, - а только тем, что происходит сейчас.
Как заработать больше денег. Желание зарабатывать больше совсем не стыдное. Но оно не должно быть главенствующим, затмевать собой все остальное. Исследования показывают, что возможность иметь любые материальные блага делает человека лишь на 10% счастливее. Следует уделять больше времени себе, своим хобби, отношениям с приятными вам людьми – это дает ощущение счастья в большей мере, отмечают специалисты.
Жизнь других. Если у вас постоянно вызывает интерес жизнь других людях, которые даже не имеют никакого представления о вашем существовании, подумайте, насколько это полезно и хорошо для вас. Учитесь жить своей жизнью и давайте другим жить своей.
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