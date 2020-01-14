17-летняя девушка от смеха теряет сознание
Она страдает от редкого расстройства, из-за которого лишается контроля над собственным телом, когда смеется. Болезнь вызывает резкие мышечные параличи.
Юная жительница английского Шеффилда Билли Ходжсон (Billie Hodgson) страдает от необычного расстройства мозга, из-за которого она может упасть на пол после смеха. В результате, девушка старается реже общаться с друзьями, которые любят много шутить. У Билли - катаплексия, которая вызывает внезапный мышечный паралич. Обострение расстройства может наступить при любом хохоте. Это осложнение болезни под названием нарколепсия, от которой в России страдает чуть более 30 тысяч человек. Внезапный паралич мышц в этом случае может вызываться не только смехом, но любым восторгом, злостью и даже удивлением.
Билли все реже общается с друзьями, чтобы они не чувствовали вины из-за приступов у девушки. Вообще-то она компанейский человек, но если все вокруг хохочут от какой-то шутки, а она сохраняет каменное выражение лица, то на окружающих это действует странно, даже если они и знают о проблемах девушки со здоровьем. Поэтому ей гораздо проще проводить больше времени в кругу семьи, где ее тщательно уберегают от любых волнений, способных вызвать приступ. Увы, в таком "коконе" ей предстоит прожить всю жизнь.
Приступы катаплексии могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Некоторые жертвы этого расстройства испытывают всего по одному-двум приступам в год, а другие - по нескольку в день. Болезнь можно контролировать успокаивающими лекарствами, но принимать их пожизненно нельзя. Поэтому лучшая тактика для таких людей - тщательное воздержание от сильных эмоций. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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