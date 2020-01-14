Людям не нужно выписывать мелатонин от джетлагов
Исследование показало, что лекарственного лечение синдрома смены часовых поясов не требуется. Все его симптомы самостоятельно проходят в течение нескольких дней.
Джетлаг или синдром смены часовых поясов развивается в тот момент, когда человек совершает перелет в регион, живущий по другому часовому поясу. В результате, ему необходимо полностью изменять привычный график сна и пробуждения, что нередко вызывает состояние разбитости, бессонницы, усталости и даже депрессии. В английских больницах для борьбы с джетлагом рекомендована выписка препаратов на основе гормона мелатонина. Именно его наличие в крови и вызывает у нас характерное ощущение сонливости, помогающее погрузиться в сон.
И вот теперь ученые на основе метаанализа 14 исследований пришли к выводу о том, что врачам нет никакой нужды выписывать мелатонин пациентам, столкнувшимся с сильным джетлагом. Во-первых, его симптомы проходят сами по себе через несколько дней и не нуждаются в лекарственной коррекции. Во-вторых, прием мелатонина сопровождается побочными эффектами вроде головных болезней, а у людей с эпилепсией и вовсе может провоцировать судорожные приступы. Ранее исследования показывали, что мелатонин способен снизить выраженность усталости и спутанности сознания из-за смены часовых поясов.
Но организм человека самостоятельно избавляется от этих симптомов, ему лишь требуется время для этого. Тем более, что прием мелатонина не способен полностью избавить человека от всех симптомов джетлага. Результаты данного исследования публикует научный журнал Drug and Therapeutics Bulletin. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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