Изменение запаха в спальне может указывать на появление постельных клопов
Если в спальне вдруг изменился запах, это может оказаться предупреждающим сигналом о появлении постельных клопов. В частности, новый запах может быть результатом фекального материала этих насекомых, рассказали британские специалисты.
Постельные клопы активно размножаются в домах современны людей, заявил Дэвид Кейн из компании по уничтожению постельных принадлежностей Bed Bugs Limited. По его словам, проблема постельных клопов резко обострилась с конца 1990-х годов, на планете «буквально нет страны, где бы не существовало проблем с постельными клопами», пишет Express.
Как понять, что в спальне завелись постельные клопы?
«Обнаружение нового и необычного запаха, исходящего из вашей комнаты, является одним из признаков постельных клопов. Например, это может быть запах кориандра или сладковатый, затхлый запах», - дали ответ специалисты.
Они пояснили, что запахи, которые испускают постельные клопы, являются феромонами тревоги. Когда группа постельных клопов начинает беспокоиться, можно почувствовать запах, производимый этими микроорганизмами.
Чтобы избавиться от постельных клопов, эксперты настоятельно рекомендуют тщательно следить за чистотой постельного белья, матрасов и диванов, штор. Все, что возможно, необходимо стирать и сушить при максимальной сушке.
«Используйте жесткую щетку, чтобы вычистить швы матраса, чтобы удалить постельных клопов и их яйца перед уборкой пылесосом. Периодически пылесосите кровать и прилегающую зону, устраняйте любые трещины вокруг кровати, где они могут легко спрятаться, и избавляйтесь от всего беспорядка вокруг своего спального места», - дополнили свои рекомендации специалисты.
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