Изменение запаха в спальне может указывать на появление постельных клопов

«Обнаружение нового и необычного запаха, исходящего из вашей комнаты, является одним из признаков постельных клопов. Например, это может быть запах кориандра или сладковатый, затхлый запах», - дали ответ специалисты.

«Используйте жесткую щетку, чтобы вычистить швы матраса, чтобы удалить постельных клопов и их яйца перед уборкой пылесосом. Периодически пылесосите кровать и прилегающую зону, устраняйте любые трещины вокруг кровати, где они могут легко спрятаться, и избавляйтесь от всего беспорядка вокруг своего спального места», - дополнили свои рекомендации специалисты.