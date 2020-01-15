У каждой шестой ПТСР сохраняется через год после выкидыша
Каждая шестая женщина страдает от симптомов посттравматического стрессового расстройства через год после выкидыша или эктопической беременности. Эксперты оценили продолжительность эмоциональных мучений, с которыми сталкиваются несостоявшиеся мамы.
Даже через год после выкидыша или эктопической беременности у каждой шестой женщины наблюдаются долговременные симптомы посттравматического стрессового расстройства, как показало исследование. Его авторы побеседовали с 650 женщинами, которые потеряли своего малыша, об их психологическом состоянии. Каждая третья представительница прекрасного пола столкнулась с посттравматическим стрессом через месяц после этого тяжелого в эмоциональном плане событии. У других отмечались симптомы тревожных расстройств и депрессий, а также чувства вины и стыда. У 18% женщин симптомы ПТСР сохранялись и через 9 месяцев после выкидыша или эктопической беременности, проявляя себя ночными кошмарами и флэшбеками.
Науке давно известно о том, что потеря ребенка тяжело воспринимается в психологическом плане для несостоявшихся матерей. Но это новое исследование, являющееся крупнейшим по масштабам, изучило психологический эффект прерванной беременности в долгосрочной перспективе. И теперь эксперты призывают психологов продолжать оказывать помощь таким женщинам в течение года после того, как они потеряли ребенка. Многие психологи считают свою работу выполненной всего через пару недель после выкидыша у их пациенток. Именно поэтому специалисты отказывают в помощи таким женщинам, поскольку полагают, что их скорбь уже начала утихать. И вот теперь исследование показывает, что для очень многих это не так, и им по-прежнему требуется профессиональная помощь.
МедикФорум напоминает, что по статистике каждая шестая беременность заканчивается выкидышем, и наиболее часто это происходит на сроке до 12-й недели. Обычно выкидыш становится следствием аномального развития плода. Половина всех выкидышей связана с дополнительными или отсутствующими хромосомами. В Великобритании, где и проводилось исследование учеными Имперского колледжа Лондона совместно с их бельгийскими коллегами, каждый год фиксируется по 250 000 выкидышей, а также приблизительно 11 000 случаев эктопической беременности. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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