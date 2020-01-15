11-летний мальчик умер от гриппа после получения прививки

«Я хочу, чтобы моего ребёнка вспоминали как чудесного мальчика, - рассказывает женщина CNN . - Он прошел через вакцинацию, мы сделали абсолютно всё возможное для того, чтобы защитить его от гриппа. Он увлекался спортом и спортивной статистикой, мечтал поступить в Университет Огайо. Наша история показывает, что никакие современные методы защиты от этого «пустякового» по мнению многих вируса не являются стопроцентно надежными». ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

11-летний Лука Каланни (Luca Calanni) из города Гамбург в штате Нью-Йорк скончался от тяжелейшего вируса гриппа, который спровоцировал у него остановку сердца. Ребенок подхватил этот вирус на прошлой неделе, и его мать отводила сына на встречу с педиатром трижды подряд. В прошлую среду после того, как никаких признаков улучшения у мальчика не отмечалось, мама решила определить его в детскую больницу John R Oishei Children's Hospital города Баффоло для того, чтобы врачи помогли ему с помощью капельниц. Именно там у Луки диагностировали септический шок, в результате которого его здоровье резко ухудшилось. Это произошло вскоре перед тем, как вирус атаковал сердце мальчика, что и спровоцировало остановку данного органа. В прошлую субботу ребенок скончался.Данная печальная история интересна, прежде всего, тем, что мальчик прошёл через вакцинацию. Однако эксперты американских Национальных институтов здравоохранения утверждают, что прививка этого года недостаточно хорошо защищает детей от штамма типа В, который и вызывает большинство тяжёлых разновидностей гриппа у детей, а также чаще всего приводит к смерти. Мама Луки подчеркивает, что не хочет, чтобы ее сын просто стал одним из фигурантов печальной статистики, и чтобы его помнили только как ребёнка, умершего от гриппа.