Секс после 40: нужен ли он женщине?

Интимные отношения являются залогом успешных и счастливых отношений в семейной жизни. Пик сексуальной активности у женщин приходится на возраст до 35 лет, а после наступает фаза так называемого равновесия. Нередко к 40-45 годам женщины испытывают дискомфорт при занятиях сексом. У них возникает логичный вопрос: а надо ли им это вообще?





Давайте разберёмся, нужно ли женщине заниматься сексом после 40 лет, почему возникает дискомфорт и что с этим делать.





Необходимость секса





Даже в период менопаузы, после 40 лет, есть необходимость в занятиях сексом. Как минимум, это помогает для выработки положительных эмоций, которые формируются под воздействием необходимых нейромедиаторов – дофаина, серотонина, адреналина. Также секс влияет на здоровье, что уже доказано учёными. Он помогает сохранять здоровье молочных желез, кишечника и сердечно-сосудистой системы.





После 40 лет настроение у многих женщин – штука переменчивая. Поэтому для занятий сексом нужно создавать особый антураж, чтобы это приносило удовольствие с моральной точки зрения.





К тому же после 40 лет тоже не надо бояться экспериментов. В таком возрасте обычно уже попробовано всё и вся. Но надо постараться открыт что-то новое, тем более индустрия секса не стоит на месте. Главное, чтобы удовольствие получала как женщина, так и её партнёр.





Для поддержания организма в тонусе нужно заниматься спортом. Это как минимум поможет привести себя в порядок, ощущать себя более привлекательной, а, значит, сексуальной. В том числе занятия фитнесом или тренажерный зал благотворно сказываются на уровне женских гормонов, позволяя продлить сексуальную молодость.





И обязательно нужно посещать гинеколога два раза в год. Это позволит выявить вовремя заболевания при их наличии и избежать проблем со здоровьем.





Дискомфорт в сексе после 40 лет





Есть несколько причин, по которым может возникнуть дискомфорт во время занятий сексом после 40 лет. Наиболее опасные связаны с наличием полипов шейки матки, инфекциями (например, молочница).





Также к 40 годам организм женщины начинает гормональную перестройку. Число половых гормонов эстрогенов снижается, а это приводит к физиологическим изменениям в виде атрофического вагинита: слизистая становится сухой, появляется дискомфорт или даже болевые ощущения во время полового акта. Нередко случаются травмирования слизистой. Вместе с этим снижается кровообращение половых органов и выработка слизи, которая выступает в качестве естественной смазки. Всё это может приводить к болям.





При возникновении болезненных, неприятных ощущения во время секса следует обратиться к гинекологу. Причём здесь не важен возраст, ведь проблемы с половыми органами могут возникнуть как в 20, так и в 40 лет. Как правило, в подобном случае врач прописывает специальные средства для увлажнения – лубриканты, которые не мешают гормональному статусу, но оказывают симптоматический эффект. Если же дискомфорт связан с заболеваниями, то необходимо специальное лечение.