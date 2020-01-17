Чем полезен прополис?

Прополис всегда считался одним из самых сильный заживляющих средств народной медицины. Его испокон веков использовали для заживления ран и язв. В современности его продолжают использовать, так как прополис обладает массой полезных свойств. Подробнее об этом расскажет MedikForum.ru.





Что такое прополис





Прополис – это продукт пчеловодства. Он представляет собой клейкую субстанцию коричневого или коричнево-зелёного цвета. Мы говорим о прополисе, который также называют пчелиным клеем или узой.





Польза прополиса





Прополис может излечить различные кожные заболевания, ожоги, порезы, язвы или раны, которые давно не заживают. Также он используется в лечении болезней 12-перстной кишки, язвы желудка, женских недугов, воспалительных процессов, которые поражают органы мочеполовой системы, а также геморроя, простуды, ринита, гриппа, невритов и радикулитов.





Если употреблять прополис с молоком, то это даст отличный терапевтический эффект. Особенно это касается простуды, а также болезней легких. Это благотворно скажется на самочувствии, сделает сон крепче, снимет стресс и раздражительность. Кроме того, прополис рекомендуют использовать после тяжелых болезней, когда требуется восстановление сил.





Прополис можно применять и для детей. Если ребенок простужен, то применение прополиса позволит облегчить состояние уже в скором времени.





Также его можно применять для лечения панкреатита, гастрита, язвы желудка, заболеваний печени. В том числе прополис полезен для улучшения состояния кожных покровов у больных экземой и другими болезнями кожи. Также средство благотворно сказывается на нервной системе, приводит психику в порядок. Если принимать прополис, то люди становятся спокойнее, менее тревожными.





Тот же эффект производится и при бессоннице, нервном напряжении, ослабленном иммунитете. Поэтому прополис можно назвать уникальным средством для решения многих проблем со здоровьем.