У пациента с болезнью Лайма возникло невиданное осложнение
72-летний пациент с болезнью Лайма столкнулся с никогда прежде не виданным осложнением. Из-за него он мог умереть в любую минуту из-за разрыва крупной артерии.
Болезнь Лайма не доставляет своим жертвам приятных эмоций сама по себе, и вот теперь установлено ранее не известное науке осложнение у этого недуга. 72-летний пенсионер из Португалии, чьё имя не называется, чуть не столкнулся с разрывом артерии. Он обратился в больницу на жалобы в связи с растущими болями в грудной клетке, экстремально низким артериальным давлением, тошнотой и холодом конечностей. Сканирование показало воспаление аорты - крупной артерии, которая уносит кровь от сердца. Врачи выяснили, что аорта начала закрываться.
Именно из-за этого у португальского мужчины возникли проблемы с циркуляцией крови, которые и вызвали все характерные симптомы. После целой серии анализов крови было установлено, что бактерия под названием borrelia burgdorferi, которая и провоцирует болезнь Лайма, выбралась в кровоток и достигла аорты. Для медиков это стало шоком, поскольку ни о чем подобном в медицинской литературе ранее не сообщалось, а значит, это первый случай подобного осложнения болезни Лайма.
Врачи полагают, что этот пациент был укушен клещом во время охоты, поскольку он часто предавался этому занятию у себя в сельской местности. Кроме того, мужчина содержал охотничьих собак, которые переносят клещи. Прежде пациента проверили на корь, ВИЧ и сифилис, перед тем, как установили правильный диагноз. В течение трех недель он получал антибиотики и регулярно обследовался, но через два месяца врачи заметили дыру в аорте, которая грозила разорваться и вызвать смертоносное внутреннее кровотечение. Пришлось прибегнуть к экстренной хирургической операции, установить крошечный протез, который закрыл артерию заново. Через некоторое время мужчина полностью восстановился и теперь ведёт нормальный образ жизни. Его историю публикует журнал British Medical Journal (BMJ) Case Reports. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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