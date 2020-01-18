Ссухофрукты и их польза для здоровья





Сухофрукты считаются очень полезными для здоровья, но мало кто знает, чем именно они помогают организму. В нашем материале мы разбираемся в видах сухофруктов и их пользе. В этом корреспонденту MedikForum.ru помогли специалисты в области питания.

Изюм





Маленький, но удаленький – так можно назвать этот сухофрукт. Ведь его польза для здоровья заключается в том, что с его помощью можно снизить артериальное давление. Кроме того, изюм успокаивает, способствует снижению риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.





Чернослив





Для многих чернослив в первую очередь слабительное средство. Разумеется, это так, ведь в сухофрукте много клетчатки. Но также он богат калием и витаминами А и К, антиоксидантами, бора, что делает его идеальным средством для борьбы с остеопорозом, сердечными болезнями, резкими скачками сахара в крови.





Финики





Польза данного сухофрукта заключается в том, что он может бороться с бесплодием, поддерживать здоровье при родах. Так, регулярное употребление фиников позволяет расширять шейку матки, уменьшить потребность в индуцированных родах. А антиоксиданты в составе уменьшают повреждения, вызванные свободными радикалами в организме.





Курага





Все знают, что оранжевые фрукты и овощи отлично помогают поддерживать зрение. Курага как сухофрукт не исключение. В составе этого полезного продукта есть клетчатка, калий, витамин А и С. Но будьте внимательны – производители часто добавляют диоксид серы в курагу, чтобы сохранить яркий цвет. На деле у кураги оранжево-коричневый оттенок, у натуральных плодов более грубая текстура.





Инжир





В сухофрукте много железа, что является незаменимым компонентом при анемии. Также в нём есть кальций, калий, йод и фосфор, а это польза для сердца. Также инжир полезен для работы желудочно-кишечного тракта.





Ягоды годжи





Суперфуд очень полезен для здоровья тем, что помогает бороться со стрессом. Уникальный вкус станет дополнительным плюсом к пользе этого сухофрукта.





Яблоки





Один из самых распространённых сухофруктов в нашей стране. И по праву тоже весьма полезный. Плоды богаты калием, фосфором, магнием, кальцием, цинком, йодом, витаминами А, В и С. В целом сухофрукт поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы, является профилактическим средством против болезней сердца, онкологии и заболеваний щитовидки.





Груши





Сушеные груши можно есть для здоровья поджелудочной железы, мочевыводящих путей. Также сухофрукт позволит снизить тревожность, справиться с простудой, укрепить здоровье сердца и сосудов.