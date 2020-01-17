Состязание на лучшего ныряльщика закончилось смертью
24-летний молодой человек принимал участие в конкурсе на то, кто сможет дольше просидеть под водой. Необходимость долго задерживать дыхание стала одной из причин острой сердечной недостаточности, как показало вскрытие.
Молодой выпускник Кембриджа и сын известного английского нейрохирурга умер от острой сердечной недостаточности в бассейне семейного дома, где устраивался импровизированный конкурс подводного плавания по случаю 21-го дня рождения его младшего брата. Всегда любивший спорт Доминик Хэмлин (Dominic Hamlyn) очень долгое время находился под водой, прежде чем его друзья поняли, что дело не в особой выносливости парня и его способности удерживать воздух в легких. Когда они вытащили его на поверхность, Доминик же не подавал признаков жизни. Однако официально смерть была зафиксирована в больнице через 15 часов.
Молодой человек приходится сыном известному британскому нейрохирургу Питеру Хэмлину (Peter Hamlyn), который спас жизнь чемпиона по боксу Майкла Уотсона (Michael Watson), получившего травму в матче за титул против Криса Юбенка (Chris Eubank) в 1991 году. Сам врач рассказал, что его старший сын обладал фантастическими способностями находиться под водой, он постоянно ставил всё новые и новые рекорды, и победить его в этом плане не удавалось никому. При этом он занимался плаванием с ранних лет. Вскрытие показало, что парень столкнулся с инфарктом и мог также стать жертвой редкого расстройства под названием синдром внезапной взрослый смерти.
В тот самый роковой день на вечеринке по случаю дня рождения присутствовало около 40 гостей, которые наблюдали за фейерверками и принимали участие в разного рода конкурсах. Одним из них и стало соревнование по поводу того, кто дольше сможет находиться под водой. Первую помощь молодому человеку оказывали друзья и его отец, пока в коттедж мчалась бригада скорой помощи из расположенного рядом города Кента. У Доминика был слабый пульс, когда его доставили в больницу. К сожалению, врачи ничего не смогли сделать. Отметим, что в 2014 году этот молодой человек принимал участие в лондонском марафоне, он всегда отличался отличной спортивной формой. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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