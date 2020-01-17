Обезжиренное молоко замедляет старение
Желающим сохранить молодость на возможно более долгий срок нужны не только пластические операции. Им рекомендуется включить в свой рацион обезжиренное молоко, так как оно способно омолодить наши ДНК на четыре с половиной года.
Употребление обезжиренного молока вместо этого же напитка с низким процентом жирности может замедлить процесс старения ДНК, как показало исследование с участием почти 6 000 человек. Его авторы анализировали гены людей и спрашивали их о питании, и о том, какой тип молока они употребляют. Возраст ДНК можно легко определить на основе оценки длины определенных частей хромосом теломеров, которые с возрастом сокращаются. Выяснилось, что при увеличении жирности молока на один процент ДНК старели со скоростью в эквиваленте более чем 4 года.
А это позволяет предположить, что если кто-то употребляет молоко с жирностью 0,3%, то он может задержать на несколько лет старение своего организма, по сравнению с теми людьми, которые пьют молоко с жирностью в 3,6%. Хотя исследование была наблюдательным, и оно не искало причин этого явления, его авторы полагают, что насыщенный жир в молоке оказывает дополнительную нагрузку на клетки и повреждает их, что вносит свой вклад смерть тканей организма. Впрочем, причина и следствия доказаны не были, и поэтому нельзя твердо сказать о том, что обезжиренное молоко защищает ДНК от старения. Результаты исследования публикует журнал Oxidative Medicine and Cellular Longevity.
"Было довольно любопытно установить, насколько мощной является разница в скорости старения между людьми, употребляющими молоко разной степени жирности, - рассказывает автор исследования профессор Brigham Young University Ларри Такер (Larry Tucker). - Если вам нравится пить жирное молоко, то вы должны подготовить себя к определенным последствиям. Нельзя исключить, что любители этого напитка в целом больше употребляют насыщенного жира. Само молоко на две трети состоит из этого типа жира, а наука давно доказала, что поглощать его нужно в очень умеренном количестве". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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