Новое исследование: курение и гипертония тесно связаны
Ученые из Государственного института сердечно-сосудистых заболеваний в Пенсильвании (США) сделали открытие, которое установило разницу между курильщиками и некурящими в аспекте регуляции кровяного давления. Курение мешает естественной способности организма самокорректировки давления.
Разница была значительной. У хронических курильщиков всплески артериального давления примерно в два раза выше, чем у некурящих. Они также страдают от более высокой частоты сердечных сокращений в покое и повышенного артериального давления.
«Человеческое тело имеет буферную систему, которая постоянно контролирует и поддерживает нормальное кровяное давление», - сказал доктор Лоуренс Синовей , директор Института сердца и сосудов штата Пенсильвания для News Wise. - «Если артериальное давление падает, срабатывает реакция, называемая активностью мышечного симпатического нерва (MSNA), чтобы вернуть кровяное давление к нормальному уровню».
Курения способствуют развитию гипертонии, даже в отсутствии генетической склонностиКурение ставит под угрозу способность организма самостоятельно регулировать давление, вызывая его аномальные скачки, которые приводят к гипертонии. Это открытие важно, потому что многие хронические курильщики рассматривают свою привычку как механизм борьбы со стрессом. Оказывается, что курение вдвое увеличивает нагрузку в организме, вызывая больший физиологический стресс в долгосрочной перспективе.
«Мы надеемся лучше понять, насколько курение сигарет способствует развитию гипертонии», - сказал Синовей. - «Затем мы можем попытаться выяснить, есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы вмешаться и предотвратить развитие этого заболевания у хронических курильщиков».
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