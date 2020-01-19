Новое исследование: курение и гипертония тесно связаны

«Человеческое тело имеет буферную систему, которая постоянно контролирует и поддерживает нормальное кровяное давление», - сказал доктор Лоуренс Синовей , директор Института сердца и сосудов штата Пенсильвания для News Wise. - «Если артериальное давление падает, срабатывает реакция, называемая активностью мышечного симпатического нерва (MSNA), чтобы вернуть кровяное давление к нормальному уровню».

Курения способствуют развитию гипертонии, даже в отсутствии генетической склонности

«Мы надеемся лучше понять, насколько курение сигарет способствует развитию гипертонии», - сказал Синовей. - «Затем мы можем попытаться выяснить, есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы вмешаться и предотвратить развитие этого заболевания у хронических курильщиков».