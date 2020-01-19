Врач Татьяна Шаповаленко рассказывает о связи бесплодия и поликистоза яичников

"Да, синдром поликистозных яичников — наиболее распространённая причина женского бесплодия. Это заболевание есть у 50% женщин с бесплодием. Схема лечения подбирается индивидуально. При правильно подобранном лечении женщина может забеременеть и родить здорового ребёнка", - говорит врач Татьяна Шаповаленко для АиФ, ведущая программы «О самом главном».

Что такое "поликистоз яичников"?

"При поликистозе появляется много мелких фолликулов, внешне напоминающих гроздь винограда. До 50 крошечных фолликулов может вырасти на одном яичнике. Но ни один из них не состоятелен — у них нет сил дорасти и дать здоровую яйцеклетку, потому беременность не наступает", - говорит гинеколог-репродуктолог Анна Морозова.

Можно ли вылечить синдром поликистозных яичников?