Врач Татьяна Шаповаленко рассказывает о связи бесплодия и поликистоза яичников
Бесплодие - крайне болезненно для женщин, к нему приводит ряд гинекологических заболеваний. Но правда ли, что главный фактор - поликистоз яичников? На этот вопрос отвечает врач Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном".
"Да, синдром поликистозных яичников — наиболее распространённая причина женского бесплодия. Это заболевание есть у 50% женщин с бесплодием. Схема лечения подбирается индивидуально. При правильно подобранном лечении женщина может забеременеть и родить здорового ребёнка", - говорит врач Татьяна Шаповаленко для АиФ, ведущая программы «О самом главном».
Что такое "поликистоз яичников"?Поликистоз яичников возникает на фоне превалирования ряда мужских гормонов над женскими. Этот гормональный дисбаланс не позволяет созреть яйцеклетке, чтобы быть оплодотворенным сперматозоидом.
"При поликистозе появляется много мелких фолликулов, внешне напоминающих гроздь винограда. До 50 крошечных фолликулов может вырасти на одном яичнике. Но ни один из них не состоятелен — у них нет сил дорасти и дать здоровую яйцеклетку, потому беременность не наступает", - говорит гинеколог-репродуктолог Анна Морозова.
Можно ли вылечить синдром поликистозных яичников?Да, современная медицина способна справиться с этой причиной женского бесплодия. Одним из факторов является повышенный сахар в крови, поэтому до медикоментозного лечения назначают низкоуглеводную диету, рекомендуют снижение массы тела. Иногда этого бывает достаточно, чтобы гормональный фон нормализовался. Если нет, то прописывают гормональную терапию, которая приводит к снижению продукции андрогенов и нормализации функции яичников.
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