Рак шейки матки может полностью исчезнуть
Вполне возможно, что рак шейки матки может исчезнуть в ближайшем будущем, как некоторые давно забытые инфекционные болезни. Это произойдет за счет повышения качества диагностики и повальной вакцинации.
Современная медицина в некоторых развитых странах обладает потенциалом полностью победить рак шейки матки, сведя количество новых случаев почти до нуля. По мнению экспертов Фонда медицинского страхования Англии, этого можно добиться за счет улучшения диагностики и более масштабной вакцинации. В прошлом месяце в этой стране начали испытывать новый метод раннего обнаружения папилломавируса человека, который отвечает почти за все случаи опухолей шейки матки. Если у женщин обнаруживают ВПЧ, то их отправляют для дальнейшего исследования по поиску аномальных изменений в шейке матки.
Английские врачи полагают, что 25% новых случаев болезни можно предотвратить с помощью только этого метода, который проводится одновременно со стандартными мазками Папаниколау. А если сочетать его с более масштабной вакцинацией, то есть прививками от ВПЧ, то рак шейки матки на территории Англии и Уэльса может практически полностью исчезнуть, как считают ученые. Отметим, что эта прививка обеспечивает защиту и от других опухолей, сегодня её проводят всем мальчикам и девочкам в возрасте от 12 до 13 лет.
Статистика показывает, что только в Англии 2 500 женщин сталкиваются с раком шейки матки ежегодно. Это злокачественное заболевание оболочки нижней части матки, среди самых распространенных симптомов которого необычные кровотечения между менструациями, во время секса или после менопаузы, боли во время секса, имеющие резкий запах выделения из влагалища и боли в тазовой области. К сожалению, множество опухолей шейки матки находят на поздних стадиях, когда женщине помочь уже радикально нельзя. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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