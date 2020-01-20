Фибромиалгия: ключевые симптомы для самодиагностики
Фибромиалгия может оставаться на заднем плане в течение длительного времени, а затем ударить без предупреждения. Причины обычно остаются неясными, и боль может иногда уменьшаться или усиливаться посредством физиотерапии. Болезнь в основном поражает женщин.
Синдром фибромиалгии представляет собой мышечно-суставную боль, по меньшей мере, в трех областях тела и, по меньшей мере, в одиннадцати точках при давлении. Для фибромиалгии также характерно, что больные более чувствительны к холоду, жаре и яркому свету. Стресс и физическое напряжение могут усиливать симптомы. Болезненные области часто бывают опухшими.
Со временем поступает больше жалоб на:
- нарушения сна
- истощение
- трудности с концентрацией внимания
- тревога и депрессия
- головные боли
- тремор мышц
Это излечимо?Нет, фибромиалгия неизлечима, однако со временем многие больные адаптируются к симптомам. После 60 лет часто сообщается, что боль уменьшается. Хорошая новость: эта болезнь не разрушает никакие органы или ткани, и не опасна для жизни.
"Важно найти свой путь поддержания здоровья при фибромиалгии, желательно в тесной консультации с врачом. Во многих случаях полезно укреплять сердечно-сосудистую систему с помощью тренировок на выносливость", - пишет издание Focus.
Антидепрессанты и психотерапия могут помочь против депрессивного компонента, который часто связан с синдромом фибромиалгии.
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