Фибромиалгия: ключевые симптомы для самодиагностики

Фибромиалгия: ключевые симптомы для самодиагностики

Фибромиалгия может оставаться на заднем плане в течение длительного времени, а затем ударить без предупреждения. Причины обычно остаются неясными, и боль может иногда уменьшаться или усиливаться посредством физиотерапии. Болезнь в основном поражает женщин.

Синдром фибромиалгии представляет собой мышечно-суставную боль, по меньшей мере, в трех областях тела и, по меньшей мере, в одиннадцати точках при давлении. Для фибромиалгии также характерно, что больные более чувствительны к холоду, жаре и яркому свету. Стресс и физическое напряжение могут усиливать симптомы. Болезненные области часто бывают опухшими.
Со временем поступает больше жалоб на:
  • нарушения сна
  • истощение
  • трудности с концентрацией внимания
  • тревога и депрессия
  • головные боли
  • тремор мышц
Также поразительно, что людям с фибромиалгией требуется намного больше времени, чтобы выздороветь, чем здоровым людям после физического и психического стресса. Обычно, вспышка начинается с сильного чувства боли. Симптомы усиливаются в течение нескольких дней или даже недель, пока постепенно не стихнут, и рецидив постепенно заканчивается.

Это излечимо?

Нет, фибромиалгия неизлечима, однако со временем многие больные адаптируются к симптомам. После 60 лет часто сообщается, что боль уменьшается. Хорошая новость: эта болезнь не разрушает никакие органы или ткани, и не опасна для жизни.
"Важно найти свой путь поддержания здоровья при фибромиалгии, желательно в тесной консультации с врачом. Во многих случаях полезно укреплять сердечно-сосудистую систему с помощью тренировок на выносливость", - пишет издание Focus.

Антидепрессанты и психотерапия могут помочь против депрессивного компонента, который часто связан с синдромом фибромиалгии.

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