Таблетка с бактериями подарит плоский живот
Способны ли таблетки, содержащие так называемые «хорошие» бактерии, действительно подарить человеку плоский живот? Вполне возможно, что в будущем людям для этого даже не придется считать калории и посещать спортзал.
На рынок выходят новые пробиотики, создатели которых обещают помочь людям избавиться от так называемого "запасного колеса" на животе. Так иногда называют слой жира, появляющийся на животе и боках в среднем возрасте. Утверждается, что эти и пробиотики являются первыми лекарственными средствами с научно доказанной способностью борьбы с лишним весом. В ходе крупнейшего клинического исследования по данному вопросу у его участников наблюдалось уменьшение веса, объема талии и индекса массы тела всего после приема одной капсулы в день. Причём наилучшие результаты были достигнуты у людей старше 50, которым особенно тяжело сражаться с лишними килограммами.
Каждая капсула содержит 5 штаммов пробиотиков или так называемых «хороших» бактерий, улучшающих здоровье микробиома - сообщества из триллионов бактерий, грибков и вирусов, населяющих наш пищеварительный тракт и другие зоны тела. Утверждается, что они играют ключевую роль почти во всех процессах, начиная от собственно пищеварения и заканчивая здоровьем иммунной системы. Для того чтобы всё это функционировало нормально, микробиом должен содержать большое разнообразие бактерий. Если один штамм исчезает, то другой становится более доминирующим, что может привести к негативным явлениям.
Исследования показывают, что у людей с лишним весом доминируют определённые кишечные бактерии. Для восстановления их разнообразия и предназначены эти самые пищевые добавки с пробиотиками. К сожалению, они подходят далеко не всем. В апреле 2019 года учёные из Техаса выяснили, что пробиотики способны уменьшить эффективность иммунотерапии у пациентов с раком. А исследование в Израиле, которое было опубликовано в ноябре 2019 журналом Nature Medicine, показало, что пробиотики вызывают инфекции крови у пациентов в реанимации. Кроме того, прием пищевых добавок с пребиотиками - вовсе не индульгенция для людей, которые предпочитают в больших количествах поглощать шоколад и другие сладости. И если кто-то ожидает похудеть на 5-7 кг за два месяца чисто за счет таблеток, то этого тоже не случится. Следует готовиться к долгому процессу, ну а более быстрых результатов можно добиться только за счёт диеты и физических нагрузок. Конечно же, таблетки помогут далеко не всем людям, так как они не обладают универсальным и мощным воздействием. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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