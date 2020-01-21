Дети от курящих и пьющих матерей в 12 раз чаще умирают внезапно
Очередное исследование показало всю опасность вредных привычек во время беременности. Рожденные от курящих и пьющих матерей дети имеют более чем в 12 раз повышенный риск внезапной смерти.
Синдром внезапной детской смерти - одно из самых пугающих родителей явлений, которое не может полностью объяснить наука. И вот теперь исследование показало, что дети от матерей, которые во время беременности курили и употребляли спиртные напитки, в 12 раз более часто становятся жертвами этого страшного синдрома. Эти выводы исследователи сделали, когда проследили за первыми годами жизни 12 000 детей из Южной Африки и США. Установлено, что если мамы пили и курили, то вероятность смерти их детей в первые три месяца жизни было гораздо выше.
Причём отказ от одной какой-то привычки снижал этот риск, но не сводил к среднестатистическому. К примеру, если будущие мамы отказывались от алкоголя, но продолжали курить после первого триместра, то их дети в 5 раз более часто становились жертвами синдрома внезапной детской смерти. Если же женщины отказывались от курения, но продолжали употреблять алкоголь, то риск их детей уйти из жизни в первые месяцы вырастал в 4 раза, по сравнению с среднестатистическим. Именно поэтому женщинам, которые планируют стать мамами, лучше полностью отказаться и от сигарет, и от спиртного, причём сделать это то рекомендуется задолго до зачатия.
Напомним, что синдромом внезапной детской смерти называют необъяснимый и неожиданный уход из жизни ребёнка в возрасте до года. Жертвами этого синдрома в России становятся около 500-700 малышей ежегодно, а в США приблизительно 2 500. Причина явления неизвестна, но у науки имеются доказательства того, что и курение матери, и употребление алкоголя могут увеличить его риск. Результаты нового исследования публикуют онлайн-журнал EclinicalMedicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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