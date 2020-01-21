6 часов грязного воздуха могут вызвать инфаркт
Вдыхание тонких дисперсных частиц грязного воздуха в течение всего 6 часов уже может спровоцировать инфаркт. Эти частицы поступают в атмосферу из автомобильных выхлопов и могут проникать глубоко в кровоток.
Всего несколько часов воздействия грязного воздуха уже увеличивают риск инфаркта, как показало исследование. Его авторы полагают, что воздействие повышенного уровня тонких дисперсных частиц в атмосфере, которые поступают туда преимущественно из автомобильных выхлопов, увеличивает риск инфаркта на 10%. отметим, что в развитых странах заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами снижается, однако в некоторых государствах, включая США, смертность от инфарктов растёт.
К традиционным факторам риска сердечно-сосудистых болезней относят неправильное питание и нехватку физических нагрузок. Ученые из Йельского университета полагают, что повышение показателей загрязнённости атмосферы и количества тонких частиц опасно, поскольку эти самые частицы могут проникать глубоко в кровоток. В ходе исследования, результаты которого опубликованы журналом Environmental Health Perspectives, ученые проанализировали информацию по записям обо всех нефатальных инфарктах в немецком городе Аугсбурге в период с 2005 по 2015 годы Здесь за это время было зафиксировано около 6 000 подобных случаев.
Затем эту статистику сопоставили с данными по уровню загрязнений воздуха тонкими дисперсными частицами. Из-за их толщины, которая меньше волоса человека, эти самые частицы задерживаются в воздухе дольше, чем более тяжелые, из-за чего вырастает риск того, что человек их вдохнет. А в организме они добираются до лёгких, закрепляются там, также попадая в кровеносную систему. Исследования показывают, что из-за тонких частиц увеличивается риск болезней легких и сердца, а также ухудшения хронических расстройств, включая астму и бронхиты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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