Врач Ольга Чижевская: голова часто болит из-за плоскостопия
Когда речь заходит о проблеме головных болей и мигрений, мало кто их ассоциирует с проблемами стопы. Между тем, плоскостопие их частая причина. Врач Ольга Чижеская рассказывает, почему плоскостопие вызывает головную боль и что с этим делать.
Неправильное распределение нагрузки
"Из-за деформации стоп мышцы ног подвергаются избыточной нагрузке. Также перегружаются позвоночный столб, околосуставные мышцы. Пытаясь среагировать правильно, мозг начинает подавать сигналы о дополнительных вбросах веществ для расширения сосудов – это провоцирует мигрени", - говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии, директор компании «Подиатр» в интервью КП.
Нарушение осанкиПлоскостопие негативно сказывается на осанке, а это, в свою очередь, доказанная причина большинства болевых синдромов. Нарушенная осанка блокирует нормальное кровоснабжение в шейном отделе позвоночника, что провоцирует "кислородное голодание".
МикроударыСтопа, страдающая плоскостопием, перестает "гасить удары" при ходьбе. В результате мозг испытывает постоянные "микросотрясеня", что со временем может привести к постоянным головным болям.
Что делать при плоскостопии?
"Каким бы странным это ни казалось, но связь между деформациями стопы и головными болями прямая! Так что стоит задуматься, а не пора ли начать регулярно делать гимнастику для ступней, пересмотреть свои обувные запасы. И, конечно, поддержать стопы современными индивидуальными ортопедическими стельками. Это избавит вас от головной боли – и в прямом, и в переносном смысле".
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