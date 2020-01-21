Врач Ольга Чижевская: голова часто болит из-за плоскостопия

Неправильное распределение нагрузки

"Из-за деформации стоп мышцы ног подвергаются избыточной нагрузке. Также перегружаются позвоночный столб, околосуставные мышцы. Пытаясь среагировать правильно, мозг начинает подавать сигналы о дополнительных вбросах веществ для расширения сосудов – это провоцирует мигрени", - говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии, директор компании «Подиатр» в интервью КП.

Нарушение осанки

Микроудары

Что делать при плоскостопии?

"Каким бы странным это ни казалось, но связь между деформациями стопы и головными болями прямая! Так что стоит задуматься, а не пора ли начать регулярно делать гимнастику для ступней, пересмотреть свои обувные запасы. И, конечно, поддержать стопы современными индивидуальными ортопедическими стельками. Это избавит вас от головной боли – и в прямом, и в переносном смысле".