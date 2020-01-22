Пробиотики устраняют некоторые симптомы депрессии
Депрессия является сложным состоянием, с различными факторами, влияющими на психическое и физическое здоровье. Ученые все чаще находят связь между здоровьем кишечника и психикой человека. Например, прием пробиотиков, может уменьшить проявления симптомов у некоторых людей.
Если у вас депрессия, вы можете потерять интерес к увлечениям, которые когда-то много для вас значили. Вы также можете констатировать изменения в аппетите, или у вас могут начаться проблемы со сном. Но, прежде всего, депрессия вызывает эмоциональные проблемы - тоска, апатия, чувство вины.
Депрессия и ваше здоровье кишечникаИсследование, которое было проведено учеными из Университета МакМастер, предполагает, что пробиотики могут помочь людям с депрессией и людям, страдающим желудочно-кишечными расстройствами.
Согласно статье, которая была опубликована в медицинском журнале Gastroenterology, пробиотики помогли улучшить сопутствующую депрессию у взрослых, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК). Это открытие добавляет больше веса растущему количеству доказательств, указывающих на наличие прямой связи между микробиотической средой человека в его кишечнике и его мозговой функцией.
Старший автор доктор Премисл Берник (Premysl Bernick) объяснил:
«Это исследование показывает, что потребление определенного пробиотика может улучшить как симптомы кишечника, так и психологические проблемы при СРК. Это открывает новые возможности не только для лечения пациентов с функциональными расстройствами кишечника, но и для пациентов с первичными психическими заболеваниями», - цитирует ученого издание Food.News.
РезультатыЧерез шесть недель исследования у 64% пациентов, принимавших пробиотик, отмечалось снижение депрессии, по сравнению с 32% пациентов, принимавших плацебо. Кроме того, функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ) показала улучшение показателей депрессии, связанных с областями мозга, относящимися к контролю настроения.
Хотя результаты пилотного исследования выглядят многообещающими, ученые рассматривают возможность рандомизированного контролируемого исследования в более широком масштабе.
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