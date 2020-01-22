Слишком частая или с неприятным запахом: о чем может говорить отрыжка
Отрыжка обычно не является признаком чего-то серьезного, но это верно только если она не сопровождается другими, в том числе неприятными симптомами работы желудочно-кишечного тракта.
По данным портала MedikForum.ru, слишком частая или неприятно пахнущая отрыжка может быть связана с пищевыми привычками человека или с его заболеваниями. Она способна «рассказать» о следующих особенностях.
Съедено и выпито слишком много. Нормальный взрослый человек может с комфортом потреблять от 1 до 1,5 литров пищи и жидкости за один прием пищи. Если съедается и выпивается больше, это повышает давление в желудке и заставляет газ в нем устремляться в пищевод, а затем выходить изо рта.
Еда поглощается слишком быстро. Если вы едите слишком быстро (или едите и разговариваете с кем-то одновременно), вы можете проглотить больше воздуха, чем обычно. Организм в итоге начнет от него избавляться, и это может провоцировать отрыжку. Манера есть быстро очень вредна для пищеварительной системы, а в связи с этим и для общего здоровья, такая привычка ведет к развитию нарушений в пищеварении и к появлению лишнего веса.
Аэрофагия. Этот термин означает заглатывание лишнего воздуха. Постоянная отрыжка может быть следствием аэрофагии, которая далеко не всегда связана с приемами пищи. Например, от аэрофагии (и от отрыжки) часто страдают музыканты, которым приходится делать много вдохов из-за игры на инструментах или пения. Кроме того, проглатыванию лишнего воздуха способствуют привычки – например, сосание конфет или леденцов, использование жевательной резинки, курение или даже гипервентиляция из-за повышенного беспокойства. Одна из самых опасных причин аэрофагии - апноэ сна.
Особенности питания. Пища, даже очень здоровая, выделяет газ в процессе пищеварения. Определенные сахара, крахмалы и волокна могут заставить вас много отрыгивать. Если в рационе человека присутствуют лук, брокколи и другие овощи семейства крестоцветных, яйца, мясо, рыба, чеснок, его отрыжки могут пахнуть неприятно.
В сущности, ничего опасного в этом нет, но все же при усилении неприятного «аромата» отрыжки стоит насторожиться: чрезмерный запах может сигнализировать о проблемах с пищеварением. Например, люди с непереносимостью лактозы имеют проблемы с перевариванием молока и продуктов из него, и их отрыжка может пахнуть крайне неприятно из-за действия бактерий в толстой кишке.
Синдром раздраженного кишечника. Если помимо отрыжки у человека наблюдаются другие симптомы нарушений в ЖКТ, такие как вздутие и боль в животе, запор или диарея (или оба явления чередуются), это может быть проявлением синдрома раздраженного кишечника. Повторяющиеся отрыжки являются частым симптомом этого заболевания.
Кислотный рефлюкс. Когда отрыжка сочетается с изжогой, причиной этого может быть кислотный рефлюкс. Рефлюкс возникает, когда содержимое желудка возвращается в пищевод, хронический кислотный рефлюкс известен как ГЭРБ. Другие распространенные симптомы этого нарушения включают затрудненное глотание, боль в верхней части живота или груди, хрипоту и ощущение кома в горле.
Гастрит. Отрыжка также может быть симптомом гастрита – заболевания, связанного с воспалением слизистой оболочки желудка. На наличие гастрита, помимо отрыжки, указывают боль в верхней части живота, тошнота или рвота, расстройство желудка или потеря аппетита.
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