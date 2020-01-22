Немецкие врачи назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит
К развитию гастрита, при котором происходит воспаление слизистой оболочки желудка, может привести прием некоторых лекарств, в том числе популярных и доступных в аптеках без рецепта. Например, провоцировать гастрит могут ибупрофен и диклофенак, предупреждают немецкие врачи.
О том, что именно лекарственные препараты часто являются провокаторами острого гастрита, сообщается на портале Focus.de.
«В первую очередь, это селективные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и диклофенак, даже если они используются в качестве мазей или суппозиториев. Также это лекарства, содержащие ацетил, и железосодержащие препараты», - рассказал пресс-секретарь профессиональной ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмар Майнц.
В случае гастрита человек чувствует боль в животе, его мучает изжога, отрыжка, тошнота и чувство переполнения желудка. Но особенно опасен гастрит осложнениями. Он является очень хорошей почвой для развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а, переходя в хроническую фазу, повышает риск рака желудка.
Немецкий врач Дагмар Майнц опроверг способность кофе вызывать развитие гастрита, но предупредил о пагубном влиянии на желудок курения и алкоголя.
«Кофе не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка, алкоголь связан с развитием именно острого гастрита, а курение приводит к общему снижению кровотока, включая слизистую оболочку желудка, что задерживает процесс заживления поражений», - пояснил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полезно знать о гастрите.
Оставить комментарий