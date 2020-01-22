Немецкие врачи назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит

«В первую очередь, это селективные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и диклофенак, даже если они используются в качестве мазей или суппозиториев. Также это лекарства, содержащие ацетил, и железосодержащие препараты», - рассказал пресс-секретарь профессиональной ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмар Майнц.

«Кофе не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка, алкоголь связан с развитием именно острого гастрита, а курение приводит к общему снижению кровотока, включая слизистую оболочку желудка, что задерживает процесс заживления поражений», - пояснил эксперт.