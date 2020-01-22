Индийский врач Прерна Танеджа назвал 4 способа побороть плохой запах изо рта
Как правило, причиной плохого запаха изо рта являются десна и зубы. Их правильная чистка эффективно помогает решить проблему, об этом рассказал индийский врач, специалист по раку полости рта Прерна Танеджа.
По словам эксперта, при наличии зловонного дыхания необходимо понять его причину, поскольку именно ее устранение или коррекция может наиболее эффективно помочь в этом случае.
«Существуют различные причины плохого запаха изо рта – это может быть зубная причина или телесная причина, то есть системная причина. Галитоз может возникать из-за системных заболеваний, таких как диабет, проблемы с почками и с желудком. Кроме того, неприятный запах изо рта может быть результатом респираторной инфекции», - сообщил доктор Прерна Танеджа.
В то же время большинство случаев зловония изо рта, более 80 процентов, как правило, связаны с состоянием десен и зубов. Индийский врач назвал несколько способов решить проблему галитоза посредством их чистки.
Чистите зубы два раза в день. Вы должны чистить зубы как минимум два раза в день с интервалом в 12 часов, подчеркивает эксперт. С такой привычкой зубной налет в полости рта не затвердевает и не формируется зубных камней, что предотвращает неприятный запах изо рта.
Чистите межзубное пространство. Если вы просто чистите внешнюю поверхность зубов, не чистя промежутков между ними, мы не очищаем 40% процентов площади поверхности зубов, говорит врач. Следует использовать зубную нить по крайней мере один раз в день – это помогает в уменьшении вероятности заболеваний десен путем удаления частиц, застрявших между зубами.
Чистите язык. Наш язык покрыт ворсинками, которые удерживают бактерии, мертвые клетки и частицы пищи. Если его не очищать, может появляться плохой запах. Чистка полости рта не завершена, если вы помимо зубов не очистите еще и поверхность языка, заметил Прерна Танеджа.
Полощите рот. Индийский рекомендуется тщательно полоскать рот после каждого приема пищи, чтобы тщательно очищать его от остатков, застревающих между зубами и языком.
Ранее портал MedikForum.ru писал о необычных причинах плохого запаха изо рта.
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