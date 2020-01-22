Индийский врач Прерна Танеджа назвал 4 способа побороть плохой запах изо рта

«Существуют различные причины плохого запаха изо рта – это может быть зубная причина или телесная причина, то есть системная причина. Галитоз может возникать из-за системных заболеваний, таких как диабет, проблемы с почками и с желудком. Кроме того, неприятный запах изо рта может быть результатом респираторной инфекции», - сообщил доктор Прерна Танеджа.

По словам эксперта, при наличии зловонного дыхания необходимо понять его причину, поскольку именно ее устранение или коррекция может наиболее эффективно помочь в этом случае.В то же время большинство случаев зловония изо рта, более 80 процентов, как правило, связаны с состоянием десен и зубов. Индийский врач назвал несколько способов решить проблему галитоза посредством их чистки.Вы должны чистить зубы как минимум два раза в день с интервалом в 12 часов, подчеркивает эксперт. С такой привычкой зубной налет в полости рта не затвердевает и не формируется зубных камней, что предотвращает неприятный запах изо рта.Если вы просто чистите внешнюю поверхность зубов, не чистя промежутков между ними, мы не очищаем 40% процентов площади поверхности зубов, говорит врач. Следует использовать зубную нить по крайней мере один раз в день – это помогает в уменьшении вероятности заболеваний десен путем удаления частиц, застрявших между зубами.Наш язык покрыт ворсинками, которые удерживают бактерии, мертвые клетки и частицы пищи. Если его не очищать, может появляться плохой запах. Чистка полости рта не завершена, если вы помимо зубов не очистите еще и поверхность языка, заметил Прерна Танеджа.Индийский рекомендуется тщательно полоскать рот после каждого приема пищи, чтобы тщательно очищать его от остатков, застревающих между зубами и языком.Ранее портал MedikForum.ru писал о необычных причинах плохого запаха изо рта.