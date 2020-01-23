Это масло усиливает кровообращение и лечит
Масло мускатного ореха является отличным симулятором, антибактериальным, седативным, антисептическим, противовоспалительным и бактерицидным средством. Редко какое эфирное масло обладает таким набором положительных свойств для здоровья человека.
Если вы ищете эфирное масло с максимальным набором полезных свойств, остановите свой выбор на масле мускатного ореха, которое использовалось в древней медицине для борьбы с чумой и другими инфекционными заболеваниями. Даже сегодня это масло очень популярно в Аюрведе для лечения самых разных расстройств. Масло извлекают из семян мускатного ореха за счёт процесса паровой дистилляции.
Многие продукты вроде парфюма, косметики, мыла, средств для полоскания рта содержат это масло. Оно также используется в качестве ароматизатора и специи при приготовления тех или иных блюд. Масло мускатного ореха обладает стимулирующим и антибактериальным воздействием. А ещё оно успокаивает, то есть является седативным средством, обладает антисептическим, противовоспалительным и бактерицидным воздействием. Все эти свойства делают масло мускатного ореха одним из лучших натуральных продуктов для борьбы с самыми разными расстройствами. К примеру, оно очень полезно для тех, у кого отмечаются проблемы с кровообращением. Освежающий аромат масла мускатного ореха усиливает ток крови, позволяя лучше снабжать кислородом все клетки в нашем теле.
Масло мускатного ореха часто добавляется в сиропы для кашля. Оно обладает противозастойными свойствами и лечит инфекции дыхательных путей. Если женщина страдает от менструальных спазмов и нарушений месячных, то это масло поможет облегчить боль. Кроме того, у него есть свойства регулировать менструальные циклы и положительно влиять на такие симптомы, как усталость, перепады настроения, депрессии и даже гормональный дисбаланс. Древесный аромат этого масла позволяет быстро избавиться от неприятного запаха изо рта, а антисептические свойства масла помогают бороться с заболеваниями полости рта и предотвращать инфекции. Наконец, масло мускатного ореха эффективно лечит кишечные расстройства, включая вздутие, запоры, тошноту и несварение. Масло мускатного ореха также повышает аппетит. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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