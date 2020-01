Почему секс полезен для здоровья

К примеру, доказано, что регулярные занятия сексом работают в качестве мощного средства против стресса. Сегодня люди подвержены хроническому стрессу чаще, чем когда бы то ни было, именно потому, что им не хватает времени на качественный секс. В моменты секса организм выделяет кортизол и адреналин. Эти гормоны приводят к усталости, гипертонии и другим проблемам со здоровьем. Секс противостоит эффекту данных гормонов и способствует выработке эндорфинов, которые убирают раздражительность и симптомы депрессии.Секс - великолепное средство для улучшения спортивных показателей. В целом, любая разновидность физической активности полезна для здоровья. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что один эпизод сексуальной активности равноценен пешей прогулке или подъему по лестнице. Эта активность также тонизирует мышцы живота и тазовые мышцы.Еще одно положительное свойство секса - укрепление здоровья сердца. Это происходит за счет уменьшения артериального давления. Нам хорошо известно, что повышенное артериальное давление увеличивает риск болезней сердца и инсульта. Секс расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток кислорода и нутриентов к клеткам в теле. Но если вы уже страдаете от сердечно-сосудистых недугов, то подходите к занятиям сексом с осторожностью, поскольку их избыток может быть вреден для здоровья.Завершает наш маленький список воздействие секса на здоровье мозга. Совместное исследование ученых из университетов Ковентри и Оксфорда показало, что более частые занятия сексом улучшают функционал мозга у пожилых людей. Вовлеченные в регулярную сексуальную активность люди гораздо лучше справлялись с тестами на словарный запас и способность визуально обрабатывать объекты, а также пространства между ними. Результаты этого исследования были опубликованы в The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ