Почему пылесос может спасти наши жизни
Регулярное использование пылесоса может в буквальном смысле спасти наши жизни, как показало исследование. Пыль в доме распространяет антибиотикорезистентные супербактерии.
Не ищите причин в очередной раз отказаться от уборки дома с помощью пылесоса. Учёные обнаружили, что домашняя пыль является идеальной питательной средой для так называемых супербактерий. Микроорганизмы, которые проживают внутри частичек пыли из волосков, мертвой кожи и фабричных тканей, научились делиться своими ДНК друг с другом. Они прибегают к этому способу для того, чтобы справиться со стрессом окружающей среды и отсутствием подходящих органических материалов, которыми они могли бы питаться.
Ученые из Northwestern University в Иллинойсе заметили эту способность бактерий, когда изучали 166 образцов домашней пыли. Было установлено, что бактерии с лекарственной резистентностью способны делиться ею с безвредными организмами. Для этого они либо разделяются на две идентичных клетки, либо производят копии своих генов и делятся ими с соседями. В науке это называется горизонтальной передачей генов.
Выводы этого исследования показали, что пыль в современных домах является резервуаром антибиотикорезистентных бактерий. Следовательно, здания являются возможным местом распространения опасных для человека генов между микроорганизмами. И это первое исследование, которое показало, что живые бактерии способны передавать резистентные к антибиотикам гены другим видам. Значит, данную особенность также следует принимать во внимание при выстраивании стратегии профилактики антибиотикорезистентности. Об этом сообщается в журнале PLOS Pathogens. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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