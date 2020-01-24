Из аптек Краснодарского края и всей страны спешно изымают обезболивающий препарат местного производства

По мнению Росздравнадзора он может вызвать лихорадочную реакцию.На Кубани из аптек изымают популярный лекарственный препарат в виде инъекций для снятия спазмов и боли – он произведен в регионе.Такое решение принял Росздравнадзор, сообщив об этом на официальном информационном ресурсе ведомства.На сайте Росздравнадзора появился документ, где сообщается от отзыве из аптек препарата «Дротаверин, раствор для инъекций» — это недорогие и очень популярные инъекции для снятия спазмов и боли, аналог известной «Но-шпы». Изымаются ампулы серий 230618 и 380618 – произведен препарат на Армавирской биофабрике.В сообщении говорится, что причина, по которой требуют освободить полки аптек от лекарства — выявленное несоответствие качества партий препарата по показателю «пирогенность».Ведомство сообщает, что инъекция этим лекарством может привести к лихорадочной реакции. Росздравнадзор направил данное письмо об изъятии лекарства из аптек и медицинских учреждений во все регионы и территориальные органы Росздравнадзора, которые должны обеспечить контроль за исполнением решения.В конце прошлого года из аптек изымали антисептическое средство «Аквазан», поскольку оно не соответствовало нормам кислотно-щелочного баланса. Информация об этом размещалась на сайте регионального Росздравнадзора. Раствор не прошёл лабораторные испытания по показателю pH. При этом в ведомстве уточнили, что изъят из продажи будет лишь раствор 10% в флаконах по 50 мл. Именно эта партия из серии 090717 оказалась бракованной, к остальным претензий нет.