Кетогенная диета дает краткосрочный эффект
Кетогенная диета, подразумевающая 99% суточных калорий от жиров и белков, в краткосрочной перспективе может обеспечить преимущества для здоровья. Однако уже через неделю в организме возникает негативный эффект.
Исследователи установили, что в краткосрочной перспективе кетогенная диета может быть полезной для здоровья, но уже через неделю у лабораторных мышей наблюдались негативные явления. Опубликованная журналом Nature Metabolism работа показала, что данный рацион в течение ограниченного периода времени способен укрепить самочувствие за счет уменьшения риска диабета и воспалительных процессов. Кетогенная диета очень популярна среди звёзд, включая Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашян. Теперь её считают идеальным режимом для похудения. Данная диета заставляет организм сжигать жир.
Поскольку в этом рационе сниженный уровень углеводов, то организм сбивает показатели сахара в крови, и тело переходит в режим голодания. Оно сжигает жиры вместо углеводов. При данном процессе активируются химические вещества под названием кетоны, которые являются альтернативным источником топлива для тела. При сжигании кетонов активно развиваются защищающие ткани гамма-дельта Т-клетки. Именно это снижает риск диабета и воспалительных процессов, укрепляя метаболизм, как установили ученые из Йельского университета.
Приблизительно в течение недели у мышей наблюдалось уменьшение уровня сахара в крови и воспалений. Когда они долго находились в данном режиме ограниченного питания, то хранение жира происходило одновременно с его расщеплением. И уже через 7 дней мыши потребляли больше жиров, чем могли сжечь, из-за чего у них вырастал риск ожирения и диабета. Животные теряли защитные гамма-дельта Т-клетки. Для подтверждения этого эффекта в отношении людей требуются значительные исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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