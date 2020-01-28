Проверьте печень! 6 необычных симптомов, которые указывают на проблемы с ней
О том, что с печенью возникли проблемы, могут сигналить необычные симптомы, которые трудно связать с этим органом, и потому они часто пропускаются. Среди таких признаков, например, присутствуют геморрой, кожный зуд, усталость.
Алкоголь, жир, сахар и лекарственные вещества, в избытке потребляемые современными людьми, могут крайне негативно влиять на работу печени. При небольших повреждениях этот орган к нашей радости может восстанавливаться самостоятельно. Но серьезные нарушения могут вызывать необратимые процессы.
Какие же симптомы могут указывать на то, что печень больна?
Геморрой. Когда печень заболевает, это может способствовать повышению давления и в связи с этим вызывать расширение вен в органах и приводить к появлению геморроя. Вены расширяются для того, чтобы перенаправить давление от портальной вены, которая является основной веной, ведущей к печени. Из-за этого может возникнуть опасное кровотечение. На него указывает темный смолистого вида стул.
Вздутый живот. В случае цирроза печени в брюшной полости может скапливаться большее количество жидкости, что приводит к вздутию живота. Подобный симптом – асцит – является типичным, хотя и не для ранних сроков этого недуга.
Зуд. Как именно кожный зуд связан с проблемной печенью, точного объяснения пока нет. Предположительно, в результате заболевания этого внутреннего органа нарушается его производство желчи для расщепления жиров и в результате в эпидермисе повышается содержание токсичных желчных кислот. Зуд как симптом нарушений в печени может варьироваться от довольно легкого почесывания, до мучительного нестерпимого зуда, нарушающего привычную жизнь.
Усталость. Усталость и апатичность часто вызываются обычным переутомлением. Но если это состояние длится несколько недель илисопровождается симптомами, напоминающими заболевание гриппом, это может говорить о проблемах с печенью. В частности, чувство усталости связано с тем, что перегруженная печень оказывается не в состоянии вырабатывать гликоген – продукт переработки глюкозы, который служит для организма источником энергии. Подобное нарушение в печени может быть связано с недостатком сна.
Боль в верхней части живота. Сама печень не болит, но на нее могут указывать боли, отдающие в другие органы. Так, если человек ощущает давление или пульсирующую боль над печенью, следует обратиться к доктору. Если накануне вы много выпили или съели, нужно позволить печени отдохнуть. Для этого пейте больше воды и ешьте артишоки, которые улучшают выработку желчи.
Увеличение веса. Если весы показывают на несколько килограммов больше, скорее всего, печень была перегружена обилием сладкой или жирной пищи. Она не смогла переработать все токсины, и они отложились в жировых клетках. Ешьте больше клетчатки – она помогает печени лучше справляться с функцией детокса.
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