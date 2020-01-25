Восемь признаков дефицита железа, которые пропускают даже врачи
Одним из самых странных признаков дефицита железа является сильное желание употреблять в пищу то, что не является продуктом питания. Кроме того, снижение уровня железа может ухудшать когнитивные способности.
Дефицит железа является самым распространенным недостатком питания в мире, от него которым страдают более двух миллиардов человек. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказывают мнение о том, что около восьми из десяти человек во всем мире сегодня могут испытывать нехватку железа в своем организме.
По словам ученых из Университета Николая Коперника (Польша), наиболее часто от нехватки железа в организме страдают женщины – у них снижение уровня этого минерала может ухудшать когнитивные способности и выносливость, в результате женщины становятся капризными и подвергаются более высокому риску депрессии. Недостаток этого жизненно важного питательного вещества замедляет работу мозга и центральной нервной системы, подчеркивают специалисты.
Кроме того, в слизистых оболочках вследствие дефицита железа возникают изменения, приводящие к нарушению их барьерной функции, и это способствует снижению иммунитета, учащению инфекционных заболеваний.
К числу наиболее подверженных риску дефицита относятся женщины в возрасте 35-49 лет и девушки в возрасте 15-18 лет.
«Одна из причин, по которой дефицит железа широко распространен, заключается в том, что врачи часто пропускают его общие симптомы», - говорит диетолог Грег Уэзерхед.
Кроме того, добавляет эксперт, растет количество обработанных пищевых продуктов, которые мы потребляем, и это тоже способствует недополучению в нужном количестве витаминов и минералов.
Симптомы дефицита железа. Железо необходимо для огромного числа процессов в организме, и симптомы его дефицита могут проявляться разными способами. Нехватка энергии, бледность и некоторые симптомы настроения могут показаться очевидными признаками, но некоторые проявляются гораздо меньше. Одним из самых странных признаков дефицита железа является страсть к поеданию непродовольственных продуктов – например, кубиков льда, глины, мела и т.д.
Постоянная усталость. Это один из наиболее распространенных признаков дефицита железа, связанный с нарушением транспортировки кислорода в ткани организма.
Сбивчивое дыхание. Одышка, возникающая во время физических упражнений или даже в повседневной деятельности, такой как подъем по лестнице, может указывать на низкий уровень гемоглобина.
Бледность. Исследование, опубликованное в 2010 году в журнале PLOS One, показало, что бледность лица и языка могут быть показателями железодефицитной анемии.
«Даже если ваша кожа не бледная, проверьте, как выглядит ваше внутреннее веко. Бледность как в целом, так и отдельно кожи, ногтей, век или любой другой области может указывать на низкий уровень железа. Это связано с низким уровнем гемоглобина, который переносит кислород из легких, что помогает крови приобретать красный цвет. Одышка, бледность кожи, усталость и учащенное сердцебиение являются одними из наиболее распространенных симптомов дефицита железа», - пояснил диетолог Грег Уэзерхед.
Помимо этого на недостаток железа могут указывать
- ночной синдром беспокойных ног,
- головная боль и головокружение,
- негативные изменения психического здоровья – повышенная тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия,
- болезненность во рту, отекшие слизистые и язык,
- сухие волосы и кожа.
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