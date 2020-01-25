Восемь признаков дефицита железа, которые пропускают даже врачи

«Одна из причин, по которой дефицит железа широко распространен, заключается в том, что врачи часто пропускают его общие симптомы», - говорит диетолог Грег Уэзерхед.

Постоянная усталость.

Сбивчивое дыхание.

Бледность.

«Даже если ваша кожа не бледная, проверьте, как выглядит ваше внутреннее веко. Бледность как в целом, так и отдельно кожи, ногтей, век или любой другой области может указывать на низкий уровень железа. Это связано с низким уровнем гемоглобина, который переносит кислород из легких, что помогает крови приобретать красный цвет. Одышка, бледность кожи, усталость и учащенное сердцебиение являются одними из наиболее распространенных симптомов дефицита железа», - пояснил диетолог Грег Уэзерхед.

ночной синдром беспокойных ног,

головная боль и головокружение,

негативные изменения психического здоровья – повышенная тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия,

болезненность во рту, отекшие слизистые и язык,

сухие волосы и кожа.