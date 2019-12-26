Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени

«Рак печени может вызывать отек живота, потому что печень становится больше из-за растущего рака, и способствует отеку на правой стороне живота. Опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени, вызванным раком, что приводит к скоплению крови в сосудах и вытесняет жидкость из вен в брюшную полость, - этот процесс известен как асцит», - объяснили сотрудники Cancer Research UK.

непреднамеренная потеря веса,

потеря аппетита

чувство сытости после небольшого количества еды,

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз),

кожный зуд,

чувство сильной усталости, слабости.