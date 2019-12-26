Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени
Отекший болезненный при нажатии живот может оказаться симптомом рака печени, об этом пишет Express.
Рак печени - это рак, который начинается в клетках печени, органа, расположенного в верхней правой части живота, под диафрагмой и над желудком. Рак, который начинается в в самом органе, называется первичным раком печени. От него отличается вторичный рак печени, который развивается в другой части тела и распространяется на печень.
Симптомы рака печени часто расплывчаты и не проявляются, пока рак не находится на поздней стадии, отмечают специалисты. Но есть предупреждающий знак, которого нужно остерегаться - это опухший или отекший живот, который также может быть болезненным.
«Рак печени может вызывать отек живота, потому что печень становится больше из-за растущего рака, и способствует отеку на правой стороне живота. Опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени, вызванным раком, что приводит к скоплению крови в сосудах и вытесняет жидкость из вен в брюшную полость, - этот процесс известен как асцит», - объяснили сотрудники Cancer Research UK.
Также, по их словам, на рак печени могут указывать другие симптомы:
- непреднамеренная потеря веса,
- потеря аппетита
- чувство сытости после небольшого количества еды,
- желтуха (пожелтение кожи и белков глаз),
- кожный зуд,
- чувство сильной усталости, слабости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения может указывать боль с правой стороны груди.
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