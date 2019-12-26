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Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени

печень

Отекший болезненный при нажатии живот может оказаться симптомом рака печени, об этом пишет Express.

Рак печени - это рак, который начинается в клетках печени, органа, расположенного в верхней правой части живота, под диафрагмой и над желудком. Рак, который начинается в в самом органе, называется первичным раком печени. От него отличается вторичный рак печени, который развивается в другой части тела и распространяется на печень.

Симптомы рака печени часто расплывчаты и не проявляются, пока рак не находится на поздней стадии, отмечают специалисты. Но есть предупреждающий знак, которого нужно остерегаться - это опухший или отекший живот, который также может быть болезненным.

«Рак печени может вызывать отек живота, потому что печень становится больше из-за растущего рака, и способствует отеку на правой стороне живота. Опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени, вызванным раком, что приводит к скоплению крови в сосудах и вытесняет жидкость из вен в брюшную полость, - этот процесс известен как асцит», - объяснили сотрудники Cancer Research UK.

Также, по их словам, на рак печени могут указывать другие симптомы:
  • непреднамеренная потеря веса,
  • потеря аппетита
  • чувство сытости после небольшого количества еды,
  • желтуха (пожелтение кожи и белков глаз),
  • кожный зуд,
  • чувство сильной усталости, слабости.
Заметив какой-либо из перечисленных выше симптомов, обязательно посетите врача, поделились рекомендацией британские специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения может указывать боль с правой стороны груди.
Теги : печень

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