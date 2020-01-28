Натуральные средства от вагинальных грибковых инфекций
Вагинальные грибковые инфекции могут вызывать раздражения, зуд и болезненность, влияющие на качество жизни. Существуют некоторые натуральные средства, позволяющие бороться с этим инфекциями.
Борная кислота. Очень эффективное средство. Сегодня можно приобрести специальные вагинальные капсулы с борной кислотой, которые продаются во многих аптеках. Особенно эффективна борная кислота при лечении рецидивов инфекций.
Масло чайного дерева. Оно обладает противогрибковым воздействием, так как способно убивать плесень и грибки. Это довольно действенное средство при вагинальных грибковых инфекциях, но у некоторых людей может проявиться аллергия к эфирному маслу. Поэтому перед его использованием лучше провести небольшой текст.
Йогурт. Он содержит пробиотики, которые помогают сохранять баланс бактерий и грибков во всём организме. Порой йогурт эффективно сражается с грибковыми инфекциями, вызывающими характерные симптомы в зоне влагалища.
Кокосовое масло. Также имеет противогрибковые свойства. Можно наносить органическое кокосовое масло непосредственно на тело или употреблять его внутрь для того, чтобы облегчить симптомы.
Чеснок. Известен своими противогрибковыми свойствами, мощный природный антибиотик. Наносите чеснок непосредственно на место инфекций для того, чтобы получить пользу. Но перед использованием этого продукта лучше проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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