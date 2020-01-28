Исследование: одышка и кашель являются первым симптомом рака легких
Исследование показало, что одышка и кашель становятся все более распространенным явлением в качестве первого симптома рака легких. Врачам рекомендовано обязательно обращать на них внимание при диагностике, сообщает Times now.
Рак легкого имеет низкую пятилетнюю выживаемость - около 13 процентов. Это обусловлено проблемой его выявления на ранних стадиях. Британский журнал общей практики опубликовал результаты исследования специалистов Медицинской школы при Университете Эксетера. Ученые занимались поиском методов, улучшающих своевременную диагностику данного типа рака, и обнаружили следующее.
Долгое время основным симптомом рака легких медики считали кашель с кровью и потерю аппетита. Новое исследование показало, что пациентов с этим заболеванием, у которых проявлялись подобные симптомы, стало меньше. В свою очередь увеличилось число тех пациентов, у которых в виде первого симптома рака легких наблюдались кашель и одышка.
«Наша работа демонстрирует изменение в картине первых симптомов рака легких. Врачи должны быть осведомлены, какой риск для здоровья представляют кашель и одышки», - заявил ведущий авторы проекта профессор Вилли Хэмилтон.
Исследователи призывают медиков повышать осведомленность людей об опасности кашля и одышки.
«У большинства с такими симптомами не будет рака легких, но все же только врач решает, нужны ли пациенту специальные анализы. Люди должны понимать, что в случае одышки и кашля следует обращаться за обследованием, и знать: у некурящих также может быть рак легких», - добавил профессор Хэмилтон.
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