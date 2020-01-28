Исследование: одышка и кашель являются первым симптомом рака легких

«Наша работа демонстрирует изменение в картине первых симптомов рака легких. Врачи должны быть осведомлены, какой риск для здоровья представляют кашель и одышки», - заявил ведущий авторы проекта профессор Вилли Хэмилтон.

«У большинства с такими симптомами не будет рака легких, но все же только врач решает, нужны ли пациенту специальные анализы. Люди должны понимать, что в случае одышки и кашля следует обращаться за обследованием, и знать: у некурящих также может быть рак легких», - добавил профессор Хэмилтон.