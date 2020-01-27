Рак поджелудочной железы: изменение стула сигналит о смертельной болезни
Изменения в цвете, запахе и плотности стула могут быть сигналом о стеаторее, одного из симптомов смертоносного рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Express.
Как своевременно определить симптомы рака поджелудочной железы? Британские специалисты из Cancer Research UK назвали наиболее характерные признаки, которые должны заставить насторожиться и пройти диагностику.
Изменения в стуле. По словам экспертов, рак поджелудочной железы чаще всего диагностируется у людей в возрасте от 85 до 89 лет. Одним из наиболее распространенных симптомов этого заболевания является так называемая стеаторея, то есть повышенное содержание в кале разного рода жира.
Как определить стеаторею? На нее могут указывать маслянистые, бледно-жидковатые, иногда пенистые или слизистые экскременты, которые могут быть покрыты толстой жирной пленкой. Кроме того, их может быть нелегко смыть. Стеаторею может сопровождать потеря веса и общее истощение.
Ученые объясняют это так: «Рак влияет на выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно пищи с высоким содержанием жира. Непереваренная пища, быстро проходящая через организм, способна вызвать диарею с последующей потерей веса».
Боль в животе. По мере роста раковой опухоли в поджелудочной железе нередко появляются и другие симптомы. Их специфика зависит от конкретного места в железе, где начало расти раковое образование места. Ученые отмечают, что боль или дискомфорт в животе является симптомом примерно в 70% случаев рака поджелудочной железы. Начавшись с живота, такая боль может перекинуться на спину или другие участки тела, это связано с тем, что опухоль поражает близлежащие нервные окончания. Больные нередко жалуются на то, что им может стать хуже после еды или в положении лежа. Боль может приходить и уходить, но со временем становится более регулярной или даже постоянной.
Желтуха. Еще один опасный признак возможного онкологического заболевания поджелудочной – это желтуха. Она регистрируется примерно в половине всех случаев рака поджелудочной железы. Ее тоже можно заметить самостоятельно: кожа и белки глаз у заболевшего человека желтеют. Это происходит потому что в крови накапливается билирубин.
Изжога. Изжога, или по-научному диспепсия, тоже может быть симптомом рака поджелудочной железы, особенно у пожилых людей.
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