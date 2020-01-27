Рак поджелудочной железы: изменение стула сигналит о смертельной болезни

Ученые объясняют это так: «Рак влияет на выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно пищи с высоким содержанием жира. Непереваренная пища, быстро проходящая через организм, способна вызвать диарею с последующей потерей веса».

Как своевременно определить симптомы рака поджелудочной железы? Британские специалисты из Cancer Research UK назвали наиболее характерные признаки, которые должны заставить насторожиться и пройти диагностику.По словам экспертов, рак поджелудочной железы чаще всего диагностируется у людей в возрасте от 85 до 89 лет. Одним из наиболее распространенных симптомов этого заболевания является так называемая стеаторея, то есть повышенное содержание в кале разного рода жира.Как определить стеаторею? На нее могут указывать маслянистые, бледно-жидковатые, иногда пенистые или слизистые экскременты, которые могут быть покрыты толстой жирной пленкой. Кроме того, их может быть нелегко смыть. Стеаторею может сопровождать потеря веса и общее истощение.. По мере роста раковой опухоли в поджелудочной железе нередко появляются и другие симптомы. Их специфика зависит от конкретного места в железе, где начало расти раковое образование места. Ученые отмечают, что боль или дискомфорт в животе является симптомом примерно в 70% случаев рака поджелудочной железы. Начавшись с живота, такая боль может перекинуться на спину или другие участки тела, это связано с тем, что опухоль поражает близлежащие нервные окончания. Больные нередко жалуются на то, что им может стать хуже после еды или в положении лежа. Боль может приходить и уходить, но со временем становится более регулярной или даже постоянной.Еще один опасный признак возможного онкологического заболевания поджелудочной – это желтуха. Она регистрируется примерно в половине всех случаев рака поджелудочной железы. Ее тоже можно заметить самостоятельно: кожа и белки глаз у заболевшего человека желтеют. Это происходит потому что в крови накапливается билирубин.Изжога, или по-научному диспепсия, тоже может быть симптомом рака поджелудочной железы, особенно у пожилых людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках рака кишечника.