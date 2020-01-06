Специалисты из Cancer Research UK назвали симптомы рака легких

кашель

Британские специалисты из организации Cancer Research UK напоминают, что одним из самых тревожных симптомов, которые позволяют заподозрить у человека рак легких, является выкашливание мокроты с кровью.

Симптомы рака легких обычно не проявляются на ранних стадиях, что делает этот тип рака одним из наиболее серьезных и смертоносных. Рак легких одинаково распространен у женщин и мужчин, но редко встречается у людей в возрасте до 40 лет. По мере возраста риск заболеть раком легких увеличивается, он особенно распространен у людей старше 70 лет.

Рак легких может начаться в любой части легких или дыхательных путей. Специалисты из Cancer Research UK констатируют, что заподозрить рак легких можно по некоторым изменениям в организме.


«Есть один симптом, на который стоит обратить особое внимание. Если у человека возникает грудной кашель, следует обязательно проверить, есть ли в нем кровь. Кашель с кровью в мокроте - один из тех признаков, которые нельзя игнорировать», - приводится экспертное мнение в Express.

Другие возможные симптомы рака легких включают в себя:
  • изменение в характере кашля - он может звучать иначе или быть болезненным;
  • одышка, возникающая при нагрузках, которые раньше давались без проблем:
  • боль в груди или плече;
  • повторяющиеся инфекции грудной клетки;
  • потеря аппетита и похудение;
  • чувство постоянной усталости.
Также медики напомнили о том, что основным фактором, повышающим риск возникновения рака легких, является курение: у 100 человек, получающих этот диагноз, 72 случая рака легких оказываются вызваны курением.

Другие причины включают в себя:
  • воздействие радонового газа,
  • влияние токсичных химикатов;
  • туберкулез в анамнезе;
  • наследственная история рака легких,
  • лечение других видов рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль, возникающая в ухе, может быть сигналом о развитии рака.
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Специалисты из Cancer Research UK назвали симптомы рака легких
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