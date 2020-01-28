Лунки ногтей могут «говорить» о проблемах с сердцем и гипертонии

«Хотя у всех есть матрица для ногтей, не у всех на каждом ногте будет видна лунула. Многие могут заметить, что ногтевые лунки различаются по внешнему виду на каждом ногте», - сообщили эксперты Британского фонда сердца.

Отсутствие лунки на среднем пальце, который связан с работой головного мозга и сердечно-сосудистой системы, может указывать на проблемы с сосудами и повышенное давление.

Увеличенная лунка на мизинце также является указателем на возможную гипертонию

Сильно уменьшенная лунка на большом пальце – еще один знак повышенного артериального давления.

«Большие, занимающие до трети ногтя, лунулы – это тоже неблагоприятный знак: они указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой и сбои сердечного ритма. Маленькие лунки, едва достигающие до поверхности кутикулы, говорят о низком кровяном давлении и проблемах с кровообращением. Это может быть признаком слабой иммунной системы», - добавили британские кардиологи.