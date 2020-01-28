Лунки ногтей могут «говорить» о проблемах с сердцем и гипертонии
Ногтевые лунки – лунулы – могут указывать на проблемы сердечно-сосудистой системы, утверждают британские специалисты. О том, как по ногтям определить гипертонию, сообщает Express.
Лунула в форме полумесяца является частью матрицы ногтя, содержит нервы, лимфу и кровеносные сосуды, а также производит клетки, укрепляющие ногтевые пластины.
«Хотя у всех есть матрица для ногтей, не у всех на каждом ногте будет видна лунула. Многие могут заметить, что ногтевые лунки различаются по внешнему виду на каждом ногте», - сообщили эксперты Британского фонда сердца.
По их словам, ногтевые лунки могут «говорить» о проблемах с сердцем и гипертонии. Специалисты советуют обращать внимание на следующие проявления.
- Отсутствие лунки на среднем пальце, который связан с работой головного мозга и сердечно-сосудистой системы, может указывать на проблемы с сосудами и повышенное давление.
- Увеличенная лунка на мизинце также является указателем на возможную гипертонию
- Сильно уменьшенная лунка на большом пальце – еще один знак повышенного артериального давления.
«Большие, занимающие до трети ногтя, лунулы – это тоже неблагоприятный знак: они указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой и сбои сердечного ритма. Маленькие лунки, едва достигающие до поверхности кутикулы, говорят о низком кровяном давлении и проблемах с кровообращением. Это может быть признаком слабой иммунной системы», - добавили британские кардиологи.
Они напомнили, что многие люди с высоким кровяным давлением не испытывают негативных симптомов и чувствуют себя хорошо. Изменения в состоянии ногтевых лунок могут помочь обнаружить гипертонию при отсутствии других симптомов. Всем, даже здоровым людям в возрасте старше 40 лет эксперты настоятельно рекомендуют периодически проверять артериальное давление безотносительно к самочувствию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по изменениям в состоянии ногтей можно заподозрить рак.
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