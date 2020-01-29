При болях в сердце помогут горчичники
Это давний испытанный способ, чью эффективность подтверждают и многочисленные врачи. Особенно полезны горчичники при приступах стенокардии.
Горчичники и другие согревающие компрессы используются человечеством с древних времен. Наши далекие предки заметили, что согревание организма и отдельных его зон оказывает обезболивающий, заживляющий, противовоспалительный эффект. Горчичники же содержат эфирные масла, усиливающие приток крови к поверхностным сосудам кожи. У людей с болезнями сердца, как отмечено учеными, за счет этого улучшается кровоснабжение сердечной мышцы. Ледяной компресс, в противоположность, приведет к спазмированию коронарных сосудов, что опасно при стенокардии, сердечной недостаточности и других болезнях сердца.
При начале приступа стенокардии следует принять лекарства, назначенные врачом, вроде нитроглицерина и его производных. Известно, что они дают желаемый эффект за пару минут. Горчичники подействуют через 5-10 минут после их установки. И если боль после лекарства не утихла, можно обратиться к горчичникам. Когда боль упорно не проходит, лучше встретиться с врачом, а в вечернее и ночное время при острой боли вызывайте скорую помощь. Медлить здесь нельзя.
Впрочем, не нужно паниковать. Боли "в области сердца" далеко не всегда вызываются собственно проблемами с сердцем. Так может проявлять себя миозит или воспаление мышечной ткани, остеохондроз либо межреберная невралгия. Отрадно, что во всех этих случаях горчичники с их согревающим эффектом должны вам помочь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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