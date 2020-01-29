Минеральную воду на Ставрополье будут считать «умные» приборы

Бювет – специальное сооружение, построенное над скважиной минерального или артезианского источника или рядом с ним для отпуска питьевой воды.

В администрации города-курорта прокомментировали, что новые приборы установлены на бюветах «Лермонтовский», «Западный», «Славяновский», «Смирновский», в «Бювете-книга».«Умные» приборы подсчитывают точный расход минеральной воды, потребляемой жителями и гостями Железноводска. Первые результаты, как рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, показали, что расход воды увеличивается в выходные и праздничные дни, что говорит о популярности курорта для туристов.Именно природная минеральная вода обладает уникальным составом, который помогает восстановлению организма, борьбе с вирусами, инфекциями, а также способствует повышению тонуса организма.Употребление минеральной воды нормализует артериальное давление, укрепляет нервную систему, а тёплая минеральная вода помогает при воспалениях, спазмах желудка и других заболеваниях. Но важно помнить, что лечебную минеральную воду назначает врач.Оптимальный объём потребления столовой минеральной воды – 500 мл в сутки, но не для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, суставов, почек. Объём лечебно-столовых и лечебных минеральных вод зависит от рекомендаций врача.Ранее МедикФорум информировал, что в одном из санаториев Ставропольского края выявлены серьёзные нарушения