Минеральную воду на Ставрополье будут считать «умные» приборы

Минеральную воду на Ставрополье будут считать «умные» приборы
Как стало известно МедикФорум, в городе Железноводске Ставропольского края установили новые датчики учёта минеральной воды. Вся реновация происходит в рамках внедрения системы «Умный Железноводск».

В администрации города-курорта прокомментировали, что новые приборы установлены на бюветах «Лермонтовский», «Западный», «Славяновский», «Смирновский», в «Бювете-книга».

Бювет – специальное сооружение, построенное над скважиной минерального или артезианского источника или рядом с ним для отпуска питьевой воды.

«Умные» приборы подсчитывают точный расход минеральной воды, потребляемой жителями и гостями Железноводска. Первые результаты, как рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, показали, что расход воды увеличивается в выходные и праздничные дни, что говорит о популярности курорта для туристов.

Именно природная минеральная вода обладает уникальным составом, который помогает восстановлению организма, борьбе с вирусами, инфекциями, а также способствует повышению тонуса организма.

Употребление минеральной воды нормализует артериальное давление, укрепляет нервную систему, а тёплая минеральная вода помогает при воспалениях, спазмах желудка и других заболеваниях. Но важно помнить, что лечебную минеральную воду назначает врач.

Оптимальный объём потребления столовой минеральной воды – 500 мл в сутки, но не для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, суставов, почек. Объём лечебно-столовых и лечебных минеральных вод зависит от рекомендаций врача.

Ранее МедикФорум информировал, что в одном из санаториев Ставропольского края выявлены серьёзные нарушения.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Обрезать или нет: зачем нужна крайняя плоть


Миссия выполнила: как обуздать тягу к вредной еде?