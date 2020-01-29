На Ставрополье в деятельности санатория выявлены нарушения
Сотрудниками управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике была проведена поверка деятельности кисловодского санатория, в ходе которой, как узнал МедикФорум, были выявлены нарушения требований технических регламентов.
В январе сотрудники регионального ведомства провели внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Санаторий «Солнечный» в городе Кисловодске Ставропольского края.
Напомним, что эта организация осуществляет не только санаторно-курортную деятельность, но и одновременно деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
Так было выявлено, что в пищеблоке хранилось более 25 кг филе индейки с истекшим сроком годности. Оно изъято из оборота для дальнейшей утилизации. Помимо этого, обнаружены тушки утенка (14,31 кг) с датой выработки 23 сентября 2019 года и сроком хранения не более 12 месяцев при – 18 °С. На момент проверки в холодильной камере температурный режим был – 4°С , что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Но на этом проверка санатория не закончилась. Так специалисты управления выявили нарушения в производственных помещениях, в овощном цехе хранилась спецодежда персонала, а в производственном цехе – материалы, не используемые в изготовлении пищевой продукции.
В мясном цехе обнаружен электрический станок для заточки ножей. При использовании подобного оборудования возможно попадание металлических частиц при заточке инвентаря в мясную продукцию. Ёмкости для сбора отходов в производственных помещениях пищеблока не имели маркировки в соответствии с категорией отходов.
Все выявленные факты говорят о грубых нарушениях, по результатам проверки в отношении ООО «Санаторий «Солнечный» и его должностного лица возбуждены административные дела по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов». Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение вышеуказанных административных дел состоятся в феврале.
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