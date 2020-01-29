Головокружение может вызываться воспалением внутреннего уха
Может ли такой неприятный симптом как головокружение вызываться воспалением внутреннего уха? Речь идёт о расстройстве, получившем в медицине экзотическое название лабиринтит.
Лабиринтит это воспаление внутреннего уха - похожей на лабиринт системы из трубок и проходов, которая необходима нам для распознавания звуков и сохранения устойчивости при движении. Внутреннее ухо состоит из ушной улитки, наполненной жидкостью вестибулярной системы, и двух нервов, получающих информацию и отправляющую её в мозг. Целый ряд вирусов и некоторые бактериальные инфекции могут вызвать воспаление всей этой нежной структуры, провоцируя такие симптомы, как головокружение, тошнота, а иногда и нарушения слуха наряду с тиннитусом или звоном в ушах. Да 30% случаев лабиринтита отмечается у пациентов, в прошлом перенесших простуду.
Устойчивость при передвижениях и концентрация могут пострадать при развитии лабиринтита, а у некоторых больных наблюдаются неоднократные приступы на протяжении многих лет, что вызывает мощный стресс, негативно отражаясь на личной жизни и работе. Головокружения, похожие на те, что вызываются при сильном укачивании, считаются худшем симптомом. Их можно лечить с помощью специальных лекарственных препаратов вроде прохлорперазина или циннаризина. Они продаются в форме таблеток, но в тяжелых случаях проводят инъекции.
Лекарства нужны, чтобы подавить нервные сигналы, поступающие из внутреннего уха и провоцирующие центры рвоты в мозге. В целом, воспаление внутреннего уха необходимо лечить под строгим контролем врача, поскольку каждый случай может быть строго индивидуальным. Не запускайте это расстройство, ведь оно может стать хроническим. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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