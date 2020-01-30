Повседневные привычки, которые могут загубить кишечник
Некоторые повседневные привычки могут загубить нам кишечник, но избавиться от них никогда не поздно. Перестаньте есть на ходу, следите за размером порций и количеством алкоголя, старайтесь избегать всего жареного.
Кишечник – очень чувствительный орган: при перегрузках, проблемы с пищеварением не заставят себя ждать, начнут возникать боли в животе, диарея, вздутие. Один из самых драматичных вариантов - возрастет риск развития колоректального рака. Чтобы защитить кишечник от грозящих опасностей, полезно изменить какие-то повседневные привычки.
Торопливо есть на ходу. Для многих сегодня отсутствие времени на нормальный прием пищи является нормой. Может казаться, что быстрый ритм жизни вошел в привычку, но для кишечника он губителен. Для здорового пищеварения важно есть в спокойной обстановке, сосредоточенно. Еда на ходу увеличивает выработку маркеров стресса. Кроме того, захватывается много воздуха, образуется вздутие.
Недостаточное пережевывание еды. Эта повседневная привычка способствует ожирению. При недостаточном жевании мозг не успевает получать сигналы о насыщении, - в результате человек съедает больше. Ожирение, провоцирующее воспаление, является фактором ряда раковых заболеваний, в том числе рака кишечника.
Слишком большие порции. Многие не осознают, что употребляют за раз пищи больше, чем физиологически необходимо - к большим порциям возникает привычка. Для кишечника это сверхнагрузка, риск заполучить повреждения, проблемы усвоения питательных веществ. Следует обзавестись привычкой выпивать перед едой стакан теплой воды, так можно почувствовать первичное насыщение и запустить его работу.
Перебор с клетчаткой. Клетчатка очень полезна, она положительно влияет на пищеварение. Но ее избыток угрожает перегрузить пищеварительный тракт, спровоцировать вздутие и кишечную непроходимость. Также непроходимость и запоры вызывает недостаточное потребление воды.
Злоупотребление алкоголем. Нередко количество спиртного, употребляемого за день, оценивается неадекватно: людям кажется, пьют они мало. Так ежедневные порции пива и вина незаметно превращаются в избыток алкоголя. Слишком большое количество спиртного губит полезные бактерии кишечника, становится причиной сбоя его работы. Регулярная выпивка повышает риск развития рака кишечника.
Продукты с корочкой. Корочка может выглядеть аппетитной, но следует помнить: ее образование связано с выделением химических веществ, способных быть канцерогенами. Эти субстанции способствуют развитию рака желудка и толстой кишки. Даже хлебные черные корочки не нужно есть каждый день.
Избыток мяса. Немецкая некоммерческая организация по борьбе с раком напоминает: отказ от употребления большого количества красного мяса, особенно избегание колбасных изделий улучшает защиту перед раком кишечника. Прежде всего, это касается мужчин: привычка есть много переработанного мяса губит им кишечник.
Страсть к жирному. Обратите внимание на изобилующую жиром пищу, – она может загубить кишечник, ее избыток нарушает микрофлору, симулирует рост популяции вредных бактерий.
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