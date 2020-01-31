Проветривание квартиры зимой: семь типичных ошибок
Многие люди проветривают зимой квартиру неправильно, утверждают медики. Мебель, придвинутая вплотную к стене, недостаточное проветривание, микровентиляция, слишком сильное отопление, нежелание открывать окна в плохую погоду, - все это типичные ошибки, делающие воздух помещения несвежим или опасным.
Недостаточное проветривание. В любой квартире, где проживает семья, ежедневно из различных источников (включая естественную влажность воздуха и дыхание людей) испаряется вода. В условиях плохой вентиляции излишняя влага оседает в виде конденсата в самой холодной части помещения - зимой там развивается особенно благоприятная среда для размножения спор плесени.
Если зимой окна открываются только на несколько минут, - это ошибка. Для избавления от сырости проветривать комнаты квартиры необходимо от двух до четырех раз в день.
Микровентиляция. Летом окна в домах зачастую остаются приоткрытыми круглые сутки для непрерывного поступления свежего воздуха. В зимний сезон это типичная ошибка. Небольшой зазор створки делает воздухообмен медленным, комнаты не столько освежаются, сколько остывают, их отопление расходуется впустую. К тому же область над щелью остается постоянно холодной, здесь могут образовываться капли влаги и очаги плесени.
Зимой лучше не приоткрывать форточки, а регулярно устраивать небольшие 10-минутные сквозняки с распахнутыми настежь окнами.
Мебель у стены. Комод, шкаф или кровать невозможно поставить посреди комнаты. Но размещать их вплотную к стене, особенно наружной, ошибочно. Для циркуляции воздуха между стеной и мебелью слишком мало места. В квартире с повышенной влажностью это поспособствует появлению плесени.
Закрытые окна во время дождя, снега. Опасение, что в квартире увеличится сырость, - типичная ошибка. Как раз наоборот. Даже в дождливую и снежную погоду зимой воздух на улице более сухой, чем в помещении.
Игнорирование запотевших стекол. Появление конденсата – первый знак неправильной или недостаточной вентиляции, повышенной влажности, которая приводит к распространению грибка.
Отопление после проветривания. Свежий зимний воздух охлаждает квартиру, и многие включают отопление. Типична ошибка, которая делает проветривание бессмысленным. Если вам холодно, оденьтесь, но радиатор не включайте - воздух в комнате быстро нагреется до той температуры, которая была раньше.
Слишком долгое проветривание. Вентилировать помещение на протяжении одной-двух минут зимой не имеет смысла: влага не успевает испариться, и в местах ее скопления может появиться плесень. Но и слишком долго лучше не проветривать: жилье слишком сильно охлаждается, что может потребовать дополнительной энергии для обогрева. Не слишком расточительно? В зимнее время достаточно 10-15 минут сквозного проветривания.
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