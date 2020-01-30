Ростовчане, запаниковавшие после вспышки коронавируса в Китае, принялись вызывать скорую помощь после каждого чиха

Только за минувшую неделю «неотложку» вызывали более 8 тысяч раз.Паника по поводу коронавируса, который бушует в Китае и уже унес жизнь десятки человек, достигла Ростова-на-Дону. Только за неделю в донской столице скорую вызывали больше восьми тысяч раз, сообщили в городском управлении здравоохранения. При этом реальная помощь врачей и фельдшеров службы «03» требовалась только в четверти случаев.В стационары спецавтомобилями доставлено чуть больше двух тысяч человек. Причем, не только о пациентов с ОРВИ, но и с инфарктами, инсультами, о пострадавших в авариях и так далее. Кроме того, больше тысячи вызовов были переданы в кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник.«Всем пациентам, обратившимся в скорую, оказана необходимая медицинская помощь, - успокоил заместитель главного врача ГБСМП по скорой медицинской помощи Василий Фалин. - Хотя, действительно, лишь 25% вызовов скорой помощи потребовали транспортировку в лечебные учреждения города. Но большое количество обращений граждан не связано с экстренными и неотложными случаями, требующими звонка на «03».Врач считает, что тревожность населения не обоснована. «Количество вызовов в связи с наметившимся подъемом заболевания вирусной инфекцией увеличилось. И, конечно, нагрузка на скорую повысилась, потому что стали вызывать по каждому поводу: а именно при наличии повышенной температуры у себя или у ребенка. Что, в общем-то, не всегда обосновано. Хотел бы сказать, что вирусная инфекция - это такое состояние, которое у обычного человека проходит само в течение трех-четырех дней. И оно, безусловно, требует обращения в поликлинику, но не в скорую», - поясняет Василий Фалин.По его мнению, многие обращаются в «03» скорее по привычке, хотя сейчас при каждой поликлинике города - и взрослой, и детской - есть бригады неотложной помощи, которые выезжают по своему закрепленному району и оказывают помощь пациентам.Скорая помощь создана для жизнеугрожающих состояний, таких как инфаркты, инсульты, дорожные аварии, тяжелые травмы, потери сознания и так далее. Допустимо и тогда, когда, например, не получается снизить температуру обычными безрецептурными аптечными препаратами.При этом МедикФорум уже писал, что в Ростовской области выросло число пациентов, которых госпитализировали в больницу с диагнозом ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, рост в сравнении с прошлой неделей составил больше 26 процентов.