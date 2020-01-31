5 удивительных фактов об ушной сере

Ушная сера – весьма специфическое вещество, интересное. Сера кажется не самой приятной субстанцией желтоватого оттенка, выполняет важную функцию. Подробнее об ушной сере расскажем в нашем материале.





Факт №1: ушная сера защищает





Защитная функция – основная задача. Благодаря липкому веществу в ухо не попадает грязь, пыль, вода. Ушная сера – важный компонент, без которогоневозможна защита. Консистенция и цвет могут меняться в соответствии с индивидуальными особенностями организма.





Факт №2: это ловушка для микробов





Самое важное – внутри не оказываются бактерии и грибки, опасные для здоровья. Состоит из лизозимов – антибактериального фермента. Обычно его применяют в медицинской среде. Вещество можно произвести из яиц куриц. Лизозимы удерживают бактерии, уничтожают микробы. Ушная сера похожа на ловушку для мух, правда, качестве мух в организме выступают вредные бактерии.





Факт №3: ушная сера может выделяться в больших объёмах





Ушную серу выделают специальные железы, которые отвечают и за выработку пота. При стрессе или усиленных нагрузках пота становится больше. То же самое можно сказать о выделении серы. Нормально, когда её бывает больше, чем требуется организму.





Факт №4: от нее не стоит избавляться рьяно





Чрезмерное удаление может негативно повлиять на здоровье. Полностью субстанцию из уха удалять не надо. Как уже выяснили, вещество защищает ухо от бактерий и грязи. Также можно повредить перепонку неаккуратными движениями.





Факт №5: никаких ватных палочек





В магазинах и аптеках есть огромный выбор ватных палочек. Но лор-врачи не рекомендуют ими пользоваться. Говорят, неэффективно как минимум. И существует риск создать серную пробку в ухе. Для очистки ушей надо использовать соляной раствор, закапывая 2-3 капли в каждый проход. И данным способом лучше пользоваться только когда серы слишком много.