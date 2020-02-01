Избегайте этих 5 продуктов, если у вас высокое давление

Избегайте этих 5 продуктов, если у вас высокое давление

Многие продукты питания и напитки мешают снизить артериальное давление, даже если вы принимаете лекарства. Вот, что вам не следует есть, чтобы не усугублять гипертонию.

Соль

Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки. 

Не забывайте про "срытую соль":
  • фастфуд
  • замороженная пицца
  • овощные соки
  • консервированный суп
  • консервированные или бутилированные томатные продукты

Сахар

Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.

Насыщенные жиры и трансжиры

Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:
  • куриная кожа
  • жирные молочные продукты
  • красное мясо
  • сливочное масло
Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.

Алкоголь

"Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", - пишет издание Helth Line.

Здоровая диета для больных гипертонией включает:
  • нежирный белок
  • бобовые культуры
  • цельные зерна
  • обезжиренные молочные продукты
  • фрукты и овощи
Медикфорум писал как побороть зимнюю усталость.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Базилик: натуральный антибиотик и источник редкого витамина К


Избегайте этих 5 продуктов, если у вас высокое давление