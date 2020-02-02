Зависимость от кофеина: как вырваться из порочного круга
Кофеин является самым используемым активным веществом, влияющим на поведение, («наркотиком») во всем мире. Чашка кофе, или бутылка колы не породят зависимость, но для многих людей, отсутствие кофеина вызывает настоящий синдром отмены. Эксперты рассказали, что происходит с организмом после чрезмерного потребления кофеина, и как вырваться из порочного круга.
Как зависимость от кофеина может повлиять на вашу жизнь и здоровье?Кофеиновая зависимость может иметь серьезные последствиядля здоровья. Люди, которые выпили большую дозу кофеина - 250 мг или более - могут:
- Чувствовать беспокойство.
- Стать возбужденными.
- Страдать от бессонницы, особенно если они пьют кофе вечером.
- Иметь повышенную потребность мочиться, так как кофеин действует как мочегонное средство.
- Опыт подергивания мышц.
- Нервничать.
- Испытать желудочно-кишечного расстройство.
- Покраснеет лицо.
- Может начаться тахикардия - учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиений).
- Будут физически возбуждены, ускорение движения
- Почувствовать когнитивные нарушения.
- Головная боль. Половина людей, которые прекращают употреблять кофеин, испытывают этот симптом.
- Усталость, сонливость.
- Сложность концентрации.
- Подавленное настроение, дисфорическое настроение или раздражительность.
- Скованность мышц.
- Регулярные ежедневные действия становятся в тягость.
Как отказаться от чрезмерного употребления кофеина?Вы можете избежать этих симптомов, не выпивая много чашек или позволяя любимый эспрессо лишь изредка. Важно постепенно снижать дозировку. Переходите от пяти чашек к четырем, затем к трем, пока не достигнете одной или нуля. Или просто сократите потребление кофеина до ответственного уровня, но продолжайте наслаждаться утренним кофе - решать вам.
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