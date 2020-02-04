4 главных вида детского рака и их симптомы
4 февраля мир отмечает Всемирный день рака. В этой связи полезно вспомнить о 4 наиболее распространенных детских опухолях и связанных с ними симптомах.
К счастью, 99% всех злокачественных новообразований развиваются у взрослых людей, но этот самый 1% случаев детского рака - главная причина смертности от болезней в детском возрасте. У многих детей каждый день выявляют опухоли. Детский или педиатрический рак может появиться в любом месте организма, включая кровь, мозг, позвоночник, почки и прочие органы. Опухоли сопровождаются аномальным ростом клеток, и этот процесс организм проконтролировать не может. Они бывают злокачественными и доброкачественными, и в первом случае опухоли распространяются на другие части тела. Причина большинства опухолей среди детей неизвестна, ведь только 5% случаях детского рака вызывается наследственными мутациями. Вот 4 самых распространенных детских опухоли.
Лейкозы. Это опухоли костного мозга и крови. Чаще всего встречаются среди детей, на них приходится до 29% случаев детского рака. Вероятней всего встретить острый лимфоцитарный лейкоз и острый миелоидный лейкоз. К их симптомам относят боли в костях и суставах, усталость, слабость, бледность кожи, кровотечения, жар и потерю веса.
Опухоли мозга и позвоночника. Их также называют злокачественными новообразованиями центральной нервной системы, на их долю приходится 26% всех случаев детского рака. Большинство опухолей у детей начинаются в нижней части мозга. Опухоли позвоночника встречаются реже, чем мозга. К их симптомам относят головные боли, тошноту, рвоту, проблемы со зрением, головокружения, припадки, проблемы со слухом, зрением, ходьбой или удержанием в руках предметов.
Нейробластома. На её долю приходится 6% случаев детских опухолей. Это злокачественное новообразование незрелых нервных клеток, которое встречается у младенцев и самых маленьких детей. Рак почти не диагностируется у тех детей, кто уже отметил 10-й день рождения. Болезнь начинается в надпочечнике, расположенном в верхней части почек, отвечающим за гормональную систему человека. Ребёнок теряет способность нормально передвигаться, у него встречается опущение век, боли в костях и жар.
Лимфомы. Опухоли иммунной системы, а точнее их клеток под названием лимфоциты. Чаще всего этот рак поражает лимфатические узлы и другие лимфатические ткани. Также он может возникнуть в костном мозге. К двум основным типам лимфом относят лимфогранулематоз и неходжкинскую лимфому. Симптомы - потеря веса, жар, потливость, усталость, отёки лимфатических узлов в области шеи, подмышек и паха. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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