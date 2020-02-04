Количество ДТП с пешеходами из-за смартфонов выросло на 800%
Активное использование смартфонов на улицах является причиной увеличения ДТП с пешеходами на 800%. Почти в половине случаев жертвы отвлекались при переходе автомобильной дороги, как выяснили ученые.
С того момента, как в нашу жизнь вошли смартфоны, они изменили некоторые привычки современных людей. Ещё наши мамы и бабушки рекомендовали тщательно смотреть в разные стороны при переходе через дорогу, но сегодня люди предпочитают смотреть в экран смартфона. Ученые из Университета Калгари в Канаде выяснили, что в период с 2010 года количество дорожно-транспортных происшествий с пешеходами выросло на 800%. Именно этот год был ознаменован активным внедрением в жизнь людей смартфонов.
Их владельцы всё более активно погружаются в экраны телефона, бороздя просторы интернета или отвечая на текстовые сообщения и проверяя социальные сети. Они перестают следить за движением на улице, при этом не только попадая под колёса транспортных средств, но проваливаясь в люки, сталкиваясь с мачтами уличного освещения и с людьми. Исследование показало, что почти половина всех пешеходов, ставших жертвами ДТП, отвлекались на телефоны, переходя через загруженные магистрали.
Сегодня на долю подобного рода невнимательных людей приходится уже 4% всех ДТП, как сообщается в журнале BMJ Injury Prevention. Смартфоны продолжают наступать на общество и на наше сознание, заваливая нас всё большим количеством приложений, цифрового видео, социальных сетей и мессенджеров. Людям всё труднее отрываться от смартфонов не только в повседневной жизни дома и в общественном транспорте, но и при пеших передвижениях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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